السلطات تعلن جاهزية معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا

بعد ثماني سنوات من الإغلاق

أكد والي ولاية ايليزي احمد بلحداد أمول، الثلاثاء، من المقاطعة الإدارية الدبداب، أن المعبر الحدودي مع ليبيا جاهز وقابل للاستغلال في الوقت الحالي، أمام الحركة التجارية المنتظرة بعد فتح المعبر، الذي أغلق عام 2014، بسبب تصاعد التوتر بليبيا.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى المعبر الحدودي، بحيث أعطى إشارة انطلاق أشغال التهيئة الواسعة للمعبر، ذات غلاف مالي قدره 19.5 مليار سنتيم، بحيث تلقى قبل ذلك عرضا من طرف المديرين المسؤولين عن أشغال التهيئة، هذه الأخيرة موزعة على ثلاثة قطاعات، وهي مديرية الأشغال العمومية التي ستشرف على إنجاز مواقف للسيارات والمركبات، وفقا لتوصيات وتوجيهات الشرطة والجمارك على حد سواء، أما مديرية التعمير والهندسة المعمارية، فستشرف على انجاز قاعة شرفية وتهيئة مقر الشرطة والجمارك، بالإضافة إلى تهيئة قاعدة الحياة لأعوان الجمارك، والتهيئة الخارجية، فيما ستقوم مديرية الموارد المائية بربط المعبر بشبكة المياه الصالحة للشرب، هذه العمليات موزعة على عدد من مؤسسات الانجاز، بحيث قام والي الولاية بتسليم الأوامر ببدء الأشغال، التي أكد فيها على ضرورة احترام الآجال، وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه المشاريع، بحيث يجب أن تكون جاهزة في أقرب وقت، وأضاف الوالي في تصريحاته، بأنه هذه الأشغال تعتبر تحسينات فقط، ولضمان العمل في أحسن الظروف، أين سبق ذلك أشغال أخرى قبل أشهر.

الوالي الذي كان مرفقا بعدد من المسؤولين المحليين والأمنيين، قام بزيارة القاعدة اللوجستية لمؤسسة “لوجيترونس” لنقل البضائع، والتي تعتبر قاعدة محورية لتصدير البضائع نحو ليبيا فور قرار فتح المعبر أمام الحركة التجارية، بحيث تضم هذه القاعدة اللوجسيتة مقرات للبنك الخارجي والجمارك، بحيث تقوم شاحنات البضائع بجميع الإجراءات في مكان واحد، قبل دخول المعبر نحو ليبيا.

من جهة أخرى، وضع الوالي حجر الأساس لإنجاز مسبح جواري لفائدة شباب المنطقة، وهو الذي انتظره سكان المنطقة طويلا، بحيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 18 مليار سنتيم، كما قام بتفقد مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا، الذي أمر فيه بالإسراع في وتيرة الإنجاز وتدعيم الورشة، كما وضع أيضا حجر الأساس لإنجاز متوسطة تعويضية بالدبداب.