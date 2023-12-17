السلطات تعمل على تذليل العراقيل أمام المستثمرين الخواص

بمناسبة افتتاح مكتب جهوي لـ"الكريا" في بومرداس.. مولى:

أكد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الأحد، أن الأخير يعمل بمرافقة السلطات على تذليل كافة الصعوبات بالشكل الذي يجعل من الاستثمار الخاص أحد أوجه دعم نمو الاقتصاد الوطني، مثمنًا الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رفع كافة العراقيل التي يواجهها الاستثمار، لاسيما من خلال قانون الاستثمار الذي ساهم في حلحلة المشاكل التي قد تواجه المتعاملين الاقتصاديين.

وقال مولى على هامش الافتتاح الرسمي للمكتب الجهوي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بمدينة بومرداس، إن العراقيل التي تواجه الاستثمار تتشابه بوجه عام سواء على المستوى الوطني أو المحلي، موضحا أن المجلس يعمل بمرافقة السلطات على تذليل كافة الصعوبات بالشكل الذي يجعل من الاستثمار الخاص أحد أوجه دعم نمو الاقتصاد الوطني، مبرزا بأن فتح مكتب جهوي لـ”الكريا” هو إضافة حقيقية لهذا المسعى، كونه همزة وصل ما بين السلطات والمتعاملين الاقتصاديين.

كما ثمن نفس المسؤول مجهودات السلطات الولائية في تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين من خلال تمكينهم من رخص استغلال استثنائية، خاصة وأن الولاية لها مقومات فلاحية وسياحية واقتصادية ما يجعلها قبلة للاستثمار الخاص، علما بأنه تم مؤخرا تسليم 82 رخصة استغلال نهائية بالولاية بعد ما كانت استثنائية، وهو ما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاستثمار ببومرداس.

من جهته، أكد رئيس المكتب الجهوي لـ”الكريا”، رؤوف بوحبيلة مضي، العمل على توفير مناصب شغل وخلق الثروة ودعم الاقتصاد الوطني، ولاسيما الذهاب نحو التصدير، معلنا وجود 150 مؤسسة اقتصادية تقوم بتصدير منتجاتها في مختلف النشاطات نحو عدة بلدان بمختلف القارات.