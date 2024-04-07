السلطانة هٌيام تحصل على مبلغ ضخم مقابل العشاء مع عائلة سعودية!

كشفت وسائل إعلام تركية حصول السلطانة هيام، بطلة مسلسل حريم السلطان على مبلغ ضخم مقابل تناول وجبة عشاء مع عائلة سعودية.

وبحسب ما أفادت وكالة نيو ترك برس فقد حصلت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي، على مبلغ طائل لقاء تناولها العشاء في منزل عائلة سعودية بالعاصمة الرياض.

وأضافت الوكالة أن أوزرلي حضرت كضيفة عند العائلة السعودية وحصلت على 4 ملايين ليرة تركية من هذا الحدث.

وتابعت أنه بعد العشاء، ذهبت أوزرلي إلى أوزبكستان وبدأت العمل في مشاريع جديدة هناك.