السلطة الفلسطينية تشيد بقرار الرئيس تبون

تلقى‎ الوزير الأول نذير العرباوي يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

ونقل مصطفى عبر الاتصال “تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتقديره البالغ إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على كل ما يقوم به من جهود دؤوبة لحشد الدعم الدولي لنصرة القضية الفلسطينية”.

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن عميق شكر وامتنان القيادة والشعب الفلسطينيين للرئيس تبون، على قراره القاضي بتسديد الشطر الثاني من مساهمة الجزائر في ميزانية السلطة الفلسطينية برسم السنة الجارية.

حيث سيساهم هذا القرار في “التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. وتعزيز صموده في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل”، يقول رئيس الوزراء الفلسطيني.