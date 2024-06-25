-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

السلطة الفلسطينية تشيد بقرار الرئيس تبون

الشروق أونلاين
  • 269
  • 0
السلطة الفلسطينية تشيد بقرار الرئيس تبون
ح.م
الرئيس تبون ومحمود عباس

تلقى‎ الوزير الأول نذير العرباوي يوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى. حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

ونقل مصطفى عبر الاتصال “تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس وتقديره البالغ إلى أخيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على كل ما يقوم به من جهود دؤوبة لحشد الدعم الدولي لنصرة القضية الفلسطينية”.

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن عميق شكر وامتنان القيادة والشعب الفلسطينيين للرئيس تبون، على قراره القاضي بتسديد الشطر الثاني من مساهمة الجزائر في ميزانية السلطة الفلسطينية برسم السنة الجارية.

حيث سيساهم هذا القرار في “التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. وتعزيز صموده في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتواصل”، يقول رئيس الوزراء الفلسطيني.

مقالات ذات صلة
قضوا في حوادث سير.. تيارت تودّع 10 من أبنائها

قضوا في حوادث سير.. تيارت تودّع 10 من أبنائها

ندوة وطنية لإنجازات الرئيس تبون خلال 5 سنوات

ندوة وطنية لإنجازات الرئيس تبون خلال 5 سنوات

إخماد حريق نشب بورشة لتصليح قوارب الصيد في ميناء زموري البحري (صور)

إخماد حريق نشب بورشة لتصليح قوارب الصيد في ميناء زموري البحري (صور)

الرئيس تبون يشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي (فيديو)

الرئيس تبون يشرف على افتتاح معرض الجزائر الدولي (فيديو)

التماس تشديد العقوبات ضد الوزير ضيافات ومدير شركة “ألريم”

التماس تشديد العقوبات ضد الوزير ضيافات ومدير شركة “ألريم”

3 سيناريوهات لإصلاح امتحان شهادة التعليم المتوسط

3 سيناريوهات لإصلاح امتحان شهادة التعليم المتوسط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد