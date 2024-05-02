السلطة الفلسطينية تشيد بقرار رئيس كولومبيا قطع علاقات بلاده مع الاحتلال

رحّبت السلطة الفلسطينية يوم الخميس في بيان، بقرار كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان الفلسطيني:”نرحب بالمواقف المتقدمة والشجاعة التي تتخذها جمهورية كولومبيا الصديقة، إزاء وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”.

مضيفا أن أحدث هذه المواقف هو “إعلان الرئيس الكولومبي قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدولية”.

وتابع السلطة الفلسطينية تقول إن “المواقف النبيلة التي تتخذها كولومبيا الصديقة، حكومة وشعبا، تشكل مثلا يُحتذى به للعالم، من أجل إلزام سلطات الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية”.

وأعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو يوم الأربعاء، قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي بداية من الخميس، بسبب حرب الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال بيترو في خطاب بمناسبة عيد العمال بالعاصمة بوجوتا:”هنا أمامكم، أعلن أننا سنقطع غدا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب حكومة ورئيس يمارسون الإبادة الجماعية”.

كما طالب الرئيس الكولومبيي، بانضمام المزيد من الدول إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتهام الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية.

وانتخب بيترو كأول رئيس يساري لكولومبيا في جوان 2022. وقد سبق له الترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2018، حيث حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات آنذاك.