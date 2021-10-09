“السلطة المستقلة” ستضمن المساواة بين مترشّحي المحليات

أعلن عن خلية لمتابعة وسائل الإعلام.. شرفي:

شدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على ضرورة “المراقبة الدقيقة لنشاطات الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر القادم لتجنب التأثير على مصداقية ونزاهة العملية الانتخابية وتفادي التشجيع المباشر وغير المباشر لفائدة مرشح على حساب آخر”.

وتطرق شرفي، السبت، في مداخلة خلال لقاء وطني لمديري الإذاعات الوطنية والجهوية تحت شعار “ضوابط أداء وسائل الإعلام في مرافقة الاستحقاقات الانتخابية، الانتخابات المحلية لـ27 نوفمبر 2021 كنموذج”، إلى ما وصلت إليه الاستعدادات للانتخابات المحلية القادمة والأطر القانونية والأخلاقية التي تضبط عمل وسائل الإعلام الوطنية في مرافقة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي العام، مبرزا “واجب الإذاعة في تنمية الوعي الديمقراطي والمساواة بين المترشحين الذين يحملون مشروعا يتكفل بالمصلحة العامة المواطنين”.

وبعد أن أشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعمل على “تمكين المواطن من الاختيار الحر والنزيه بغية الوصول الى نتائج شفافة”، شدد شرفي على “ضرورة ضمان المساواة بين المتنافسين”، لأنها – على حد قوله – محور أساسي في العملية الانتخابية”.

وبعد أن ذكر بأن السلطة بادرت بميثاق أخلاقيات الحملة الانتخابية خلال رئاسيات 2019 وتشريعيات 2021، أعلن شرفي أنها “ستحرص على وضع خلية لمتابعة علاقتها بوسائل الإعلام لتسهيل عمل هذه الأخيرة ومنحها المعلومة المتعلقة بسير العملية الانتخابية”.

وبالمناسبة، أكد شرفي أن “دولة المؤسسات هي الحصن المنيع للحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة”، مبرزا بهذا الخصوص أنه “منذ انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونواب المجلس الشعبي الوطني في انتخابات شفافة وديمقراطية أصبح صوت الجزائر عاليا، لأن مؤسساتها ديمقراطية وهو مكسب يجب أن ندعمه بالسهر على نجاح المحليات القادمة”.