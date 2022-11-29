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الجزائر

السلطة المستقلة للانتخابات تعلن عن تاريخ المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية

الشروق أونلاين
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السلطة المستقلة للانتخابات تعلن عن تاريخ المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2022 والتي ستكون من تاريخ 4 ديسمبر إلى غاية 14 ديسمبر 2022.

وجاء في بيان للسلطة، “تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الى علم المواطنات والمواطنين أن المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2022 ستكون في الفترة الممتدة من الأحد 4 ديسمبر 2022 إلى غاية الأربعاء 14 ديسمبر 2022”.

وأضاف ذات المصدر، “فان المواطنات والمواطنين الغير مسجلين في القوائم الانتخابية والبالغين 18 سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2022، مدعوون لطلب تسجيل أنفسهم ببلدية محل إقامتهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

وختم بيان السلطة، أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية مقر إقامتهم الجديدة من اجل إعادة تسجيلهم، حيث يجب أن يرفق التسجيل في القوائم الانتخابية بوثيقة إثبات هوية المعني وأخرى تثبت محل الإقامة.

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