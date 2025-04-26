السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تطلق مُسابقة وهذه تفاصيلها

موجهة إلى الباحثين، الأكاديميين، والصحفيين

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عبر رئيسها بالنيابة البروفيسور كريم خلفان، عن إطلاق “جائزة السلطة المستقلة لأحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري، موجهة إلى الباحثين، الأكاديميين، المهتمين بالشأن الانتخابي، إضافة إلى الصحفيين الجزائريين في مجال الصحافة المكتوبة.

وحسب بيان للسلطة فإن هذه المبادرة تهدف إلى:

تشجيع الباحثين الجزائريين على الإبداع والتجديد من أجل الارتقاء بمستوى البحث العلمي في المجال الانتخابي.

دعم وترقية الإنتاج الصحفي المتخصص في الانتخابات والمواضيع ذات الصلة.

المساهمة في ترقية البحث العلمي بالتعاون مع مراكز ومؤسسات البحث الوطنية.

ودعت السلطة جميع الراغبين في المشاركة إلى تحميل وقراءة شروط الترشح عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) ، المتاح ضمن الإعلان الرسمي أسفل المقالة.

وتم تحديد فترة استقبال المشاركات من يوم الأحد 11 ماي 2025 إلى الأحد 31 أوت 2025، عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة: ahsenbaht2025@ina-elections.dz