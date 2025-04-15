السلطة الوطنية لحماية المعطيات تطلق خدمة رقمية جديدة

أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (ANPDP)، الثلاثاء، عن إطلاق خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وحسب بيان للهيئة، يأتي هذا الإجراء في سياق حرص السلطة على ضمان التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 18-07، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من قبل المسؤولين عن المعالجة.

وتتمثل هذه الخدمة في فضاء رقمي عبر الرابط: http://www.anpdp.dz. يتضمن مجموعة من الدعائم والنماذج التوضيحية التي تهدف إلى تسهيل عملية المطابقة القانونية، وتشمل ما يلي:

ملف خاص بإجراءات المطابقة مع أحكام القانون 18-07. نموذج لعقد أو سند قانوني يربط بين المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن، وفقاً للمادة 39 من القانون المذكور. نموذج لمذكرة إعلامية توضح خصائص المعالجة، يُستعان بها للحصول على موافقة الأشخاص المعنيين عند جمع معطياتهم الشخصية. نموذج للالتزام بالسرية وعدم إفشاء المعلومات. نموذج لميثاق أمن تكنولوجيات المعلومات.

ودعت السلطة الوطنية كافة الفاعلين المعنيين إلى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، مشيرة إلى إمكانية التواصل معها للحصول على المزيد من المعلومات عبر عناوين البريد الإلكتروني المتوفرة على موقعها.