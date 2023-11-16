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رياضة

السليتي يشيد بمحرز قبل حفل جوائز “الكاف” ويبدي تخوفه من كولسة لقجع

عمر سلامي
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السليتي يشيد بمحرز قبل حفل جوائز “الكاف” ويبدي تخوفه من كولسة لقجع
أرشيف
رياض محرز

أبدى الدولي التونسي السابق محمد السليتي، تخوفه من تحركات رئيس الجامعة المغربية، فوزي لقجع، من أجل حرمان الدولي الجزائري رياض محرز من الكرة الذهبية الإفريقية.

وقال السليتي عبر القناة الإذاعية التونسية ” إف أم سبورت”: “مقارنة حارس مرمى بلاعب أمر غريب، بونو أحسن حارس في إفريقيا، لكن لا يمكن مقارنته بمحرز”.

وأضاف: ” محرز مظلوم، في أوروبا مظلوم في السيتي، ومظلوم في إفريقيا، وإن شاء الله لا يظلم في آسيا”.

وتابع السليتي: “محرز شارك بنسبة كبيرة في ألقاب السيتي..محرز يمكن مقارنته بصلاح، وأوسمين، لكن لا يجب مقارنته بحارس”.

وختم الدولي التونسي السابق: “محرز لاعب كبير، وإن شاء الله لقجع لا تكون له تحركات ويد في منح الكرة الذهبية”.

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