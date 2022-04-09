“السلّم المتحرك” وتخفيف “الضغط الضريبي” لتحسين الأجور

شددت على الحوار الاجتماعي.. "الأسنتيو" تطلب:

استعجلت النقابة الوطنية لعمال التربية الحكومة للتدخل واعتماد ما يصطلح عليه “بالسلم المتحرك” مع اللجوء إلى التخفيف في “الضغط الضريبي”، لمواجهة غلاء المعيشة، فيما وصفت الزيادات الأخيرة في الأجور التي تضمنتها الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، بغير الكافية بالنظر إلى الزيادات المتكررة في المواد والخدمات الأساسية.

وناشدت نقابة “الأسنتيو” رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل العاجل، لإعادة النظر في واقع عمال وموظفي قطاع التربية الوطنية، خاصة وأنه سبق أن وعد بالالتفات لهذه الفئة المحورية في قطاع الوظيفة العمومية، لإنقاذها من تآكل القدرة الشرائية، فيما أوضحت بأن الزيادة الأخيرة في الأجور التي تضمنتها الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، بهذه القيمة تبقى غير كافية إطلاقا بالنظر إلى غلاء المعيشة جراء الزيادات المتتالية والتوترات الاجتماعية، وبالتالي، لن يكون له تأثير معتبر على الرواتب.

ونددت النقابة الوطنية لعمال التربية مجددا بالزيادات المتكررة التي تعرفها المواد والخدمات الأساسية، التي تضرب في عمق القدرة الشرائية للعمال، مناشدة الحكومة بزيادة معتبرة في الأجور والتعويضات، عن طريق اعتماد “السلم المتحرك” لمواجهة غلاء المعيشة، مع اللجوء إلى تخفيف حقيقي في “الضغط الضريبي”.

وطالبت النقابة السلطات العليا في البلاد بفتح حوار جاد ومسؤول حول سياسة الأجور في الجزائر مع النقابات المستقلة في الوظيفة العمومية، باعتبارها معنية بجولات الحوار الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به مع بعض المركزيات النقابية، وبعيدا عن وهم قاعدة التمثيلية المتجاوزة.