السماء الحمراء في الصين.. أسباب الظاهرة التي أثارت الذعر

أصيب سكان بمدينة تشوشان الساحلية في شرق الصين بـ”الذهول”، حيث تحول لون السماء إلى الأحمر لفترة وجيزة، مما “أثار مخاوف من حريق محتمل، أو ظاهرة غير معروفة”، وفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

بينما أكد مسؤولون في المنطقة أنه لم يتم الإبلاغ عن حريق بالمدينة الساحلية، في الوقت الذي تحولت فيه السماء إلى اللون الأحمر.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور تظهر السماء باللون الأحمر القرمزي، الأمر الذي دفع دبلوماسيا صينيا إلى الرد.

وعلق القنصل الصيني في لبنان على هذه الظاهرة، قائلا إنها “انعكاس للضوء من قوارب الصيد”.

ونقلت الصحيفة عن خبراء بالأرصاد الجوية أن اللون جاء من “أضواء منعكسة من قوارب محلية على سحب منخفضة في المنطقة”.

وذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أنه كان هناك “قارب صيد في المياه، عكس أضواء اللون القرمزي” على الغيوم.

وقال الخبراء إن “الطقس في مدينة تشوشان الساحلية كان مثاليا لظاهرة انعكاس الضوء، حيث كانت السماء غائمة مع وجود رذاذ الماء في الجو، مما أدى إلى إحمرار غير عادي للسماء، وتسبب في حالة من الذعر لفترة وجيزة”.

وأوضح أحد الخبراء أن “الأحوال الجوية جيدة تؤدي إلى تكوين المزيد من المياه في الغلاف الجوي، ويشتت الرذاذ ضوء قوارب الصيد، ويؤدي إلى ظهور السماء الحمراء التي يراها الناس”.

وأوضح خبراء آخرون أنه “لا يوجد نشاط مغناطيسي أرضي أو شمسي يمكن أن يكون سببا محتملا وراء تحول سماء تشوشان إلى اللون الأحمر”.

وأصبحت ظاهرة السماء الحمراء واحدة من أهم الموضوعات الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، مع أكثر من 150 مليون مشاهدة للفيديوهات والصور، وفقا للصحيفة.