السماح بحضور جزئي للجمهور في السوبر الإفريقي

اللقاء يديره الدولي الجزائري غربال:

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس السوبر الإفريقي 2020 الأحد إقامة المباراة بنسختها التاسعة والعشرين بحضور جماهيري جزئي بنسبة 30%.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة للسوبر الإفريقي أن المباراة التي ستجمع بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، ونادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الاتحاد الإفريقي 2020، ستشهد حضورا جماهيريا بنسبة 30% تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة العامة. وستقام المباراة يوم الجمعة القادم عند الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر بملعب جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي، ويديره اللقاء يديره الدولي الجزائري غربال بمساعدة الثنائي اتشعلي، وغوراري.

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم في موقعه الرسمي على الإنترنت: “يأتي السماح بالحضور الجماهيري بنسبة 30% تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة العامة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها مؤخرا في الدولة على عدة مراحل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) خاصة فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية المحلية والدولية والتي يسمح فيها بالحضور الجماهيري بنسب معينة في الأماكن المفتوحة بشرط الحصول على التطعيم”.

وتستضيف الدوحة مباراة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي وكان الزمالك المصري قد توج بطلا للمسابقة في 2019.

وقد فرضت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة حزمة من الشروط والتدابير الواجب الالتزام بها من الجميع للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وذلك وفقا لموقع الاتحاد القطري لكرة القدم الذي نقل البيان.

و اوضح البيان أنه “سيسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق، ممن تلقوا جرعتي لقاح كوفيد 19، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك”.

ويلتزم المنظمون والحضور بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض. كما شددت وزارة الصحة على الالتزام التام بقواعد التباعد الجسدي وارتداء الكمامة طوال الوقت.