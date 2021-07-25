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الجزائر
في تعليمة تكميلية لقرار الغلق الفوري للجامعات

السماح بمناقشة مغلقة للمذكرات المبرمجة قبل 31 جويلية

إلهام بوثلجي
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السماح بمناقشة مغلقة للمذكرات المبرمجة قبل 31 جويلية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة توضيحية ثانية لقرار توقيف النشاطات البيداغوجية والغلق الفوري للجامعات الصادر بتاريخ 23 جويلية الجاري.

وتضمنت التعليمة استثناءات وكيفية تطبيق قرار الغلق والذي يمس فقط المؤسسات الجامعية التي كان يفترض أن تخرج في عطلة يوم 31 جويلية الجاري، فالتعليمة التي تحمل رقم 21/685 والصادرة يوم 24 جويلية من المديرية العامة للتعليم والتكوين تراجعت عن قرار تجميد مناقشات مذكرات التخرج المبرمجة قبل 31 جويلية، ومنحت تفويضا لمديري المؤسسات الجامعية لبرمجة المناقشات ولاسيما الخاصة بطلبة الدكتوراه في جلسة مغلقة مع احترام البروتوكول الصحي، مع إمكانية إجراء المداولات المبرمجة استثناء مع احترام البروتوكول الصحي.

وأمرت التعليمة بتأجيل الامتحانات التي لم تجر بعد إلى شهر سبتمبر القادم على أقل تقدير، مع تأجيل مناقشة مذكرات التخرج التي لم تبرمج بعد إلى شهر سبتمبر القادم أيضا، فيما تم السماح لمؤسسات التعليم العالي التي جهزت شهادات التخرج لفائدة طلبتها بتسليمها لهم  بشكل فردي مع التطبيق الصارم لإجراءات البروتوكول الصحي، واستثناء رخصت الوزارة لمؤسسات التعليم العالي من أجل السماح للطلبة المستفيدين من المنح الدراسية بالخارج بمناقشة مذكرات تخرجهم المبرمجة قبل 31 جويلية في جلسة مغلقة .

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