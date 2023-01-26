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رياضة

السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات والألعاب الآسيوية

عمر سلامي
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السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات والألعاب الآسيوية
أرشيف
شعار المجلس الأولمبي الآسيوي

قرّر المجلس الأولمبي الأسيوي، إتاحة الفرصة للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في المسابقات والألعاب الآسيوية.

وتم فتح الباب أمام عودة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا للمنافسات، خلال قمة أولمبية عقدت في التاسع ديسمبر الماضي، وذلك رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصوت المشاركون بالإجماع، بالموافقة على طلب مقدم من المجلس الأولمبي الآسيوي، للسماح للرياضيين من البلدين بالمشاركة في مسابقاته تحت علم محايد وبدون عزف الأناشيد الوطنية.

وبرر المجلس الأولمبي الآسيوي عرضه بالقول إنه في هذه المنطقة من العالم، لم تعد هناك أسباب لتعليق الرياضيين الروس والبيلاروسيين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد قررت الأربعاء، بالتشاور مع الاتحادات الدولية وممثلي الرياضيين، استكشاف السبل التي يمكن من خلالها للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024 في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها: “ينبغي ألا يتم منع أي رياضي من المنافسة لمجرد جواز سفره، لذا يجب استكشاف مسار لمشاركة الرياضيين في المنافسة في ظل ظروف صارمة”.

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