السماح لِمُسلمي “أورو” 2020 بِرفض إحضار الخمر

يُمكن للاعبين المسلمين الذين ينتمون إلى المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا، رفض إحضار قارورات الخمر في المؤتمرات الصحفية.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، إنه سيتحدّث مع اللاعبين المسلمين بِهذا الشأن، وستُطبّق مقترحاتهم، دون أن يتعرّضوا للعقوبات في حال رفضهم إحضار قارورات الخمر.

وكان متوسط ميدان منتخب فرنسا بول بوغبا قد أبعد قارورة خمر عن مكتبه، في مؤتمر صحفي نشّطه في الأيّام القليلة الماضية.

وينتمي بول بوغبا (28 سنة) إلى غينيا كوناكري (غرب إفريقيا)، ويعتنق رفقة أهله الدين الإسلامي.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع شركة هولندية تُنتج الخمر، وترعى منافسة بطولة أمم أوروبا، التي انطلقت في الـ 11 من جوان الحالي وتُختتم في الـ 11 من جويلية المقبل.

وتنطلق هذا السبت مرحلة الإقصاء المباشر، المُرادف لِتنظيم مقابلات الدور ثمن النهائي لـ “أورو” 2020. حيث مازال منتخب فرنسا في السباق، وسيُواجه المُنافس السويسري.