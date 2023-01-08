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اقتصاد

“السماد الأغنى”.. نحو تطوير صناعة “اليوريا 46” في الجزائر

الشروق أونلاين
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“السماد الأغنى”.. نحو تطوير صناعة “اليوريا 46” في الجزائر
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اليوريا 46 من الأسمدة الضرورية لنموّ محاصيل الحبوب

تعرف أسعار سماد “اليوريا 46 بالمئة”، ارتفاعا في السوق الدولية. لذلك تسعى الجزائر إلى تطوير إنتاج هذه المادة محليّا.

ففي اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، تمّ تقديم عرض وزاري مشترك حول “آلية تموين السوق الوطنية بسماد اليوريا 46 بالمئة”.

وبعد الاستماع لهذا العرض، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “أهمية تطوير إنتاج هذه المادة محليا. لِمَا لها من أثر إيجابي في تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي”.

كما أشار الرئيس تبون في تعليقه على العرض الوزاري المشترك، إلى “ارتفاع سعر هذه المادة في السوق الدولية”.

و”اليوريا 46 بالمئة” هي أسمدة بلورية بيضاء، يشكّل عنصر النيتروجين ما نسبته 46 بالمئة منها. وهي أكثر الأسمدة ثراء بهذه المادة الضرورية لنموّ المحاصيل الخضراء.

ويتراوح سعر “اليوريا 46 بالمئة” في الأسواق الدولية، ما بين 500 و700 دولار للطن الواحد، وهو ما يفوق 9.6 مليون سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتنتج الدول الآسيوية على غرار الصين والهند، الحصة الأكبر من هذا السماد على مستوى العالم، حسب إحصائيات العام 2020.

Statistic: Production of urea worldwide in 2020, by region (in million metric tons) | Statista

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