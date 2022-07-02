السماسرة يرفعون أسعار الأضاحي بأكثر من مليون سنتيم

المربون يتهمونهم بالسعي إلى احتكار السوق

تبرأ مربو المواشي في الجلفة من الارتفاع الفاحش في أسعار أضاحي العيد وأكد عدد منهم في تصريحات لـ”الشروق”، أن السماسرة والوسطاء هم السبب الرئيسي في ارتفاع سعر الأضاحي بأكثر من مليون إلى مليونين في الرأس الواحد.

“الشروق” زارت سوق حاسي بحبح الذي يصنف من بين أكبر أسواق المواشي وطنيا الذي يبيع فيه المربي مباشرة دون وجود سمامسرة أو وسطاء.

وأشار المربون في تصريحاتهم لـ”الشروق”، أن هناك مجموعة من السماسرة أو الوسطاء يستغلون فرصة عيد الأضحى المبارك من أجل محاولة احتكار السوق حيث قاموا خلال الأسابيع الماضية شراء أعداد كبيرة من رؤوس الماشية من اجل تحويلها للولايات الشمالية وافتعال ندرة في الأضاحي قصد رفع أسعارها بأكثر من مليوني سنتيم في الرأس الواحد، وهو ما حدث فعلا في الأسابيع الماضية لكن المعطيات تغيرت وقام المربون بإخراج الأضاحي ما ولد وفرة كبيرة وبدأت أسعار الأضاحي في التراجع.

وفي ذات السياق، قال أحد مربي المواشي الذي وجدناه يبيع كباشا كبيرة بمبلغ سبعة ملايين ونصف أنه قضى سنة كاملة في تربية هذه الكباش، وتوقير العلف والماء لها ناهيك عن الحراسة والرعي، وينزلها للسوق كي يحصل على ربح يقدر بحوالي مليون سنتيم في الرأس الواحد مشيرا انه هذه الكباش الذي يبيعها بسبعة ملايين ونصف سيبيعها السمسار بعشر ملايين سنتيم في العاصمة أو ولايات أخرى أي بزيادة بمليونين ونصف وهي الفائدة التي لم يتحصل عليها هو في سنة كاملة.

تراجع تدريجي لأسعار الأضاحي بالجلفة

تراجعت أسعار المواشي خلال اليومين الأخيرين، بشكل كبير في الجلفة، واستقرت حسب الجولة التي قمنا بها في سوق حاسي بحبح حيث أشار التجار والمربون أن السعر انخفض بأكثر من مليون سنتيم مقارنة بالسوق الماضي والسبب حسبهم كثرة المنتج، حيث قام المربون بإخراج أعداد كبيرة، من رؤوس الماشية، ما تسبب في ارتفاع العرض ونقص الطلب ولجأ المربون لبيع المواشي بأسعار منخفضة نسبيا، ما تسبب بخسائر لدى السماسرة الذين حاولوا احتكار السوق خلال الأسابيع الماضية.

دعوات إلى شراء الأضاحي من المصدر

دعا مربو المواشي في الجلفة المواطنين لشراء الأضاحي مباشرة من المربي لاسيما الريف أين تتواجد مواقع تربية الماشية، وهو أحسن حل حسبهم لأن الكبش في الريف يرعى طبيعيا ويكون مختلفا عن المواشي المسمّنة، حيث يلجأ بعض الغشاشين استعمال مواء كيمياوية تخلط مع الأعلاف من أجل تسمين الماشية، في ظرف قصير لكنها غير صحية إلى جانب ارتفاع أسعارها حيث يقوم السماسرة برفع سعرها بشكل كبير، ودعوا أيضا للتوجه نحو الأسواق في الولايات المعروفة بتربية المواشي كالجلفة وغيرها للشراء مباشرة من المربي وحذروا من شراء المواشي من السماسرة الذين ألهبوا سوق المواشي في الأسابيع الماضية.