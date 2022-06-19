السماع لإطارات بالمطار وأعوان شرطة

حادثة وفاة الشابين داخل طائرة

واصل عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء، الأحد، إجراءات السماع للأشخاص المشتبه فيهم بملف وفاة شابين داخل طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، باستدعاء خمسة إطارات وأعوان شرطة الحدود بمطار الجزائر من أجل سماع أقولهم.

وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق” فقد سلمت مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الشرقية بالدار البيضاء الأحد، خمسة مشتبه فيهم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، ثم إحالتهم إلى التحقيق أمام عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ق.و”، “ن.وليد” وكذا “ب.عصام”، “ع.ابراهيم”، “ش.محمد” ملازم أول للشرطة، وذلك بعد إنهاء مهامهم مباشرة عقب الحادثة التي هزت المطار الدولي هواري بومدين بالعاصمة، منذ أيام بالعثور على جثة شابين متوفيين بأحد أجزاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية التي قامت برحلة من مطار الجزائر إلى برشلونة ثم عادت.

وقد وجه قاضي التحقيق الغرفة الأولى للمتابعين في قضية الحال، تهم التهاون والإهمال وعدم اليقظة.

يذكر أن قاضي التحقيق قد أمر الأسبوع الفارط بإيداع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية اشتبه في علاقتهما بالملف في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية.