“السنافر” في الرّيادة وبلوزداد وصيفا

لُعبت مساء وسهرة السبت خمس مقابلات أخرى، من عمر الجولة السادسة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وواصل الرّائد شباب قسنطينة مشواره بِلا تعثّر، وجلب تعادلا ثمينا من سطيف أمام الوفاق المحلّي، بينما ارتقى شباب بلوزداد إلى المركز الثاني، بعد أن فاز على مضيفه فريق شبيبة الساورة، التي أطّر عارضتها الفنية المدرب الجديد مفدي شردود.

ومُني الوصيف السابق اتحاد العاصمة بِأوّل خسارة له في الموسم، بعيدا عن الدّيار أمام مولودية وهران، التي سجّلت على العكس من ذلك أوّل انتصار لها.

وأحرز اتحاد خنشلة ثاني فوز له على التوالي خارج القواعد أمام نادي البارادو، مثلما افتكّت شبيبة القبائل أوّل فوز لها في مواجهتها للمضيف هلال شلغوم العيد.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

و.سطيف 0 – ش.قسنطينة 0

ش.الساورة 0 – ش.بلوزداد 1

م.وهران 1 – ا.العاصمة 0

ن.البارادو 0 – ا.خنشلة 1

ه. شلغوم العيد 0 – ش.القبائل 2

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- ش.قسنطينة 14ن

2- ش.بلوزداد 12ن (ناقص مقابلتَين)

3- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلة)

4- أ.الأربعاء 9ن

5- ج.الشلف 9ن (ناقص مقابلة)

6- و.سطيف 8ن (ناقص مقابلة)

7- م.البيض 7ن

8- ا.بسكرة 7ن

9- ش.الساورة 7ن

10- ا.خنشلة 6ن (ناقص مقابلة)

11- م.وهران 6ن

12- م.الجزائر 5ن (ناقص مقابلتَين)

13- ن.مقرة 5ن

14- ش.القبائل 4ن (ناقص مقابلة)

15- ن.البارادو 4ن (ناقص مقابلة)

16- ه.شلغوم العيد 1ن

أمل الأربعاء فوق المنصّة

ارتقى فريق أمل الأربعاء مساء الجمعة إلى منصّة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز أمل الأربعاء على ضيفه فريق مولودية البيض، فبات يحوز الرتبة الثالثة في جدول الترتيب العام.

وافترق اتحاد بسكرة وضيفه نجم مقرة على نتيجة التعادل، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة، التي تُجرى باقي لقاءاتها الأحد والإثنين المقبلَين.

وجاءت نتيجتا المقابلتَين كالتالي:

أ.الأربعاء 3 – م.البيض 1

ا.بسكرة 1 – ن.مقرة 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- س.قسنطينة 13ن (ناقص مقابلة)

2- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلتَين)

3- أ.الأربعاء 10ن

4- ش.بلوزداد 9ن (ناقص 3 مقابلات)

5- ج.الشلف 9ن (ناقص مقابلة)

6- م.البيض 7ن

7- ش.الساورة 7ن (ناقص مقابلة)

8- ا.بسكرة 7ن

9- و.سطيف 7ن (ناقص مقابلتَين)

10- م.الجزائر 5ن (ناقص مقابلتَين)

11- ن.مقرة 5ن

12- ن.البارادو 4ن (ناقص مقابلتَين)

13- ا.خنشلة 3ن (ناقص مقابلتَين)

14- م.وهران 3ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 1ن (ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن (ناقص مقابلة)