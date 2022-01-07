“السنافر” يستثمرون في سقوط رائد وصيف البطولة

سقط رائد ووصيف بطولة القسم الوطني الأوّل شباب بلوزداد ونادي البارادو مساء الجمعة أرضا، وكان الأمر مفيدا لِشباب قسنطينة، الذي بات يشغل المركز الثاني في جدول ترتيب المنافسة.

جاء ذلك بعد إجراء 5 مقابلات من الجولة الـ 12 للبطولة الوطنية، على أن تُقام المواجهات الأربع الأخرى هذا السبت.

وخسر شباب بلوزداد أمام المضيف شبيبة القبائل، كما انهزم نادي البارادو أمام الزائر أمل الأربعاء. فيما فاز شباب قسنطينة بِميدانه على شبيبة الساورة.

وإذا كان “السنافر” قد حصدوا ثالث انتصار لهم على التوالي، فإن “الكناري” خاض المباراة الخامسة له على التوالي بِلا هزيمة.

وقلّص شباب قسنطينة الفارق بينه وبين متصدّر لائحة الترتيب شباب بلوزداد إلى نقطة واحدة فقط، بينما تدحرج نادي البارادو إلى المركز الثالث.

واستعادت مولودية وهران نغمة الانتصارات بعد 10 مقابلات بِلا فوز، وتغلّبت داخل القواعد على جمعية الشلف.

وبِتسجيله هدفا في مرمى أمل الأربعاء، انفرد مهاجم نادي البارادو أحمد النذير بن بوعلي بِصدارة لائحة الهدّافين. حيث يجمع رصيد 7 توقيعات، متقدّما بِفارق هدف واحد على الوصيف هشام مختار لاعب الخط الأمامي لِاتحاد بسكرة.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو الآتي:

ش.القبائل 1 – ش.بلوزداد 0

ش.قسنطينة 1 – ش.الساورة 0

ن.البارادو 1 – أ.الأربعاء 2

م.الجزائر 1 – ا.بسكرة 1

م.وهران 1 – ج.الشلف 0

س.غليزان – و.سطيف (تُجرى هذا السبت)

و.تلمسان – ا.العاصمة (تُجرى هذا السبت)

أ.المدية – ن.حسين داي (تُجرى هذا السبت)

ن.مقرة – ه.شلغوم العيد

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ش.بلوزداد 24ن

2- ش.قسنطينة 23ن (ناقص مقابلة)

3- ن.البارادو 21ن (ناقص 3 مقابلات)

4- ش.الساورة 20ن (ناقص مقابلة)

5- م.الجزائر 20ن (ناقص مقابلة)

6- و.سطيف 19ن (ناقص مقابلة)

7- ا.بسكرة 18ن (ناقص مقابلة)

8- ش.القبائل 17ن (ناقص مقابلتَين)

9- ا.العاصمة 15ن (ناقص مقابلتَين)

10- أ.المدية 14ن (ناقص مقابلة)

11- م.وهران 11ن

12- أ.الأربعاء 11ن

13- ج.الشلف 10ن (ناقص مقابلة)

14- ن.حسين داي 10ن (ناقص مقابلة)

15- ه.شلغوم العيد 9ن (ناقص مقابلة)

16- س.غليزان 9ن (ناقص مقابلتَين)

17- ن.مقرة 7ن (ناقص مقابلة)

18- و.تلمسان 6ن (ناقص مقابلة)