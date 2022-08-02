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السنغالي إدريسا غاي “يتحدّى الاحتلال” في المسجد الأقصى

الشروق أونلاين
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السنغالي إدريسا غاي “يتحدّى الاحتلال” في المسجد الأقصى
أرشيف
إدريسا غاي في المسجد الأقصى

نشر لاعب كرة القدم الدولي السنغالي إدريسا غانا غاي، صورا من المسجدا الأقصى في فلسطين المحتلة على حساباته الاجتماعية.

وزار غاي الأراضي الفلسطينية المحتلة للمشاركة في مقابلة كأس السوبر الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، ضد نادي نيس.

وظهر غاي في إحدى صوره أمام مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة، وكان يشير بإصبعه إلى السماء. فيما تظهر الصورة الأخرى اللاعب السنغالي المسلم وهو يجلس داخل حرم المسجد.

وأرفق اللاعب الصور التي نشرتها بعبارة:”في المسجد الأقصى، الله هو الغالب (Dieu est au contrôle)”. فيما يبدو إشارة إلى تحدّيه للاحتلال الصهيوني.

بعد أن رفض ألوان “المثلية”.. رئيس السنغال يعلن دعمه لإدريسا غاي

وفي 18 ماي 2022، وبعد أن رفض حمل ألوان تمجّد الشذوذ الجنسي في مباريات الدوري الفرنسي، تصدرّ هاشتاغ لدعم لاعب كرة القدم السينغالي إدريسا غاي، الترند العالمي على تويتر.

وكانت تغريدة رئيس السنغال ماكي سال من أبرز التغريدات الداعمة لإدريسا، حيث كتب يقول:”أعبّر عن دعمي لإدريسا غاي”. مضيفا:”قناعاته الدينية يجب أن تكون محترمة”.

وقد تعمّد غاي الغياب عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبولييه السبت الماضي، ليتفادى حمل ألوان تشيد بما يسمى يوم مكافحة رهاب المثلية.

وتعرف وسوم “gueye” و “WeAreAllIdrissa” ( كلّنا إدريسا)، انتشارا واسعا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

 وعبّر مستخدمو هذه الوسوم عن مساندتهم لخيار اللاعب المسلم، في مقاطعة ألوان تشيد بممارسات تخالف قناعاته الدينية.

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