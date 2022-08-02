السنغالي إدريسا غاي “يتحدّى الاحتلال” في المسجد الأقصى
نشر لاعب كرة القدم الدولي السنغالي إدريسا غانا غاي، صورا من المسجدا الأقصى في فلسطين المحتلة على حساباته الاجتماعية.
وزار غاي الأراضي الفلسطينية المحتلة للمشاركة في مقابلة كأس السوبر الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، ضد نادي نيس.
وظهر غاي في إحدى صوره أمام مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة، وكان يشير بإصبعه إلى السماء. فيما تظهر الصورة الأخرى اللاعب السنغالي المسلم وهو يجلس داخل حرم المسجد.
وأرفق اللاعب الصور التي نشرتها بعبارة:”في المسجد الأقصى، الله هو الغالب (Dieu est au contrôle)”. فيما يبدو إشارة إلى تحدّيه للاحتلال الصهيوني.
بعد أن رفض ألوان “المثلية”.. رئيس السنغال يعلن دعمه لإدريسا غاي
وفي 18 ماي 2022، وبعد أن رفض حمل ألوان تمجّد الشذوذ الجنسي في مباريات الدوري الفرنسي، تصدرّ هاشتاغ لدعم لاعب كرة القدم السينغالي إدريسا غاي، الترند العالمي على تويتر.
وكانت تغريدة رئيس السنغال ماكي سال من أبرز التغريدات الداعمة لإدريسا، حيث كتب يقول:”أعبّر عن دعمي لإدريسا غاي”. مضيفا:”قناعاته الدينية يجب أن تكون محترمة”.
Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées.
— Macky Sall (@Macky_Sall) May 17, 2022
وقد تعمّد غاي الغياب عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام مونبولييه السبت الماضي، ليتفادى حمل ألوان تشيد بما يسمى يوم مكافحة رهاب المثلية.
وتعرف وسوم “gueye” و “WeAreAllIdrissa” ( كلّنا إدريسا)، انتشارا واسعا على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.
وعبّر مستخدمو هذه الوسوم عن مساندتهم لخيار اللاعب المسلم، في مقاطعة ألوان تشيد بممارسات تخالف قناعاته الدينية.
Big Respect Idrissa GUEYE👏🏿❤️🇸🇳 pic.twitter.com/tWFzUcymCa
— Beau Car❤️1️⃣4️⃣🏆 3️⃣5️⃣ 🏆🥇⭐️🇸🇳🏆🇰🇵🇵🇸♥️ (@TallBocar19) May 15, 2022
Au nom de la liberté ils interdisent aux femmes musulmanes de porter un burkini ou un foulard. Au nom de cette même liberté ils veulent faire sanctionner Gana Gueye qui ne souhaite pas porter un maillot LGBT. Liberté ou terreur ? Plutôt effroyable bêtise.
— Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) May 16, 2022
Ça critique Gana Gueye parce qu’il ne va pas être mêler à la propagande LGBT, par contre quand l’équipe de France voulait poser un Genou pour le Black Lives Matter on a vu des gens sur tous les plateaux foot que ce n’est pas le rôle des footballeurs, des vrais hypocrites ici
— AngelG (@4kcarats) May 15, 2022