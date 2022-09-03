السنغالي عبد الله باتيلي مبعوثا أمميا خاصّا في ليبيا

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم السبت، السنغالي عبد الله باتيلي ممثلا خاصا له في ليبيا، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم هناك (أونسميل).

وجاء في بيان للأمم المتحدة أن باتيلي سيخلف السلوفاكي يان كوبيش، في منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة أونسميل.

وذكر البيان أن باتيلي يتمتع بخبرة دبلوماسية تتجاوز 40 عاما، شغل خلالها مناصب ضمن حكومة بلاده، وفي المؤسسات الإقليمية والدولية.

وشغل باتيلي منذ عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة أونسميل. كما عمل ممثلا خاصا للأمين العام في إفريقيا الوسطى، ورئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الغابون.

الدبيبة: أجندات أجنبية وراء نشوب الاشتباكات في طرابلس

وفي 29 أوت 2022، اتّهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، المتسبّبين في الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس، بخدمة أجندات دولية “لا تريد الاستقرار للبلاد”.

وأكد الدبيبة في كلمة على التلفزيون أن حكومته “اتخذت جملة من الإجراءات لملاحقة كل المتورطين في العدوان من عسكريين ومدنيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب”.

وكان المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية قد أصدر أمرا بالقبض على فتحي باشاغا لاتهامه بالضلوع في نشوب الاشتباكات بطرابلس.​​​​​​​

ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 35 قتيل

وفي 28 أوت 2022، ارتفعت حصيلة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، التي اندلعت منذ فجر السبت، إلى 32 قتيلا و159 مصابا، حسب ما أعلنته وزارة الصحة.

من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية”، معبّرة عن “قلقها العميق إزاء الاشتباكات المستمرة، والقصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان”. وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنّ تحالفا من المجموعات المسلحة المؤيّدة لفتحي باشاغا قد عادت أدراجها بعدما كانت متّجهة إلى العاصمة من مصراتة. واتهمت الحكومة الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، فتحي باشاغا الذي يتخذ من مدينة سرت مقرا له، بالسعي لتنفيذ “تهديدات باستخدام القوة للعدوان على السلطات الشرعية في العاصمة طرابلس”.

مقتل الفنان الليبي مصطفى بركة في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

وفي 27 أوت 2022، أسفرت اشتباكات مسلّحة وقعت فجر السبت بالعاصمة الليبية طرابلس، بين قوّتين تابعتين لكل من المجلس الرئاسي ورئاسة أركان الجيش، عن مقتل الممثل الكوميدي الليبي مصطفى بركة.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية، فقد لقي الفنان الشاب مصرعه إثر إصابته برصاصة في أثناء الاشتباكات وسط طرابلس.

وجرت الاشتباكات حسب المصادر، بين مجموعة مسلّحة تابعة لرئاسة الأركان، وأخرى تنتمي لجهاز دعم الاستقرار في المجلس الرئاسي.