السنغال الأعلى قيمة سوقية بأمم إفريقيا.. والخضر في المرتبة الخامسة

القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في البطولة 2.36 مليار يورو

تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا بعد أيام في الكاميرون، بمشاركة 24 منتخبا، وتتجاوز القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في البطولة 2.36 مليار يورو، وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

ويتصدر منتخب السنغال القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا، بـ 340.9 مليون يورو، ويتصدر قائمة نجوم أسود التيرانغا ساديو ماني لاعب ليفربول ووصلت قيمته إلى 80 مليون يورو، بينما يأتي المنتخب الجزائري في المركز الخامس من حيث القيمة السوقية، ووصلت قيمة لاعبيه إلى 185 مليون يورو، ورياض محرز هو الأعلى قيمة بين لاعبيه بـ40 مليون يورو.

واحتل منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني، ووصلت قيمة لاعبيه إلى 300 مليون يورو، ويتصدر قائمة لاعبي الأفيال فرانك كيسي نجم ميلان وقيمته 45 مليون يورو.

ويحتل المنتخب النيجيري المركز الثالث، وقيمته 217 مليون يورو، بعد استبعاد فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، وإيمانويل دينيس مهاجم واتفورد الإنجليزي، ويتصدر ويلفريد نيديدي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، القيمة السويقة بـ 60 مليون يورو. يحتل منتخب المغرب المركز الرابع، وقيمة لاعبي أسود الأطلس 213 مليون يورو، ويتصدر قائمة المغرب مدافع باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي بـ70 مليون يورو. أما باقي المنتخبات فنجد أن منتخب مصر يأتي في المركز السادس وقيمته السوقية 162.3 مليون يورو، والأعلى قيمة سوقية به هو محمد صلاح لاعب ليفربول بـ 100 مليون يورو.

وفي المركز السابع يأتي منتخب مالي بـ150.3 مليون يورو، وأغلى لاعب في تشكيلته هو بيسوما لاعب برايتون الإنجليزي وقيمته 25 مليون يورو، وبالمركز الثامن يأتي منتخب الكاميرون وقيمته 142.7 مليون يورو، ويتصدر قائمة لاعبيه أندريه انجويسا لاعب نابولي بـ 30 مليون يورو. ويأتي بالمركز التاسع منتخب غانا وقيمته 135 مليون يورو، ويتقدم لاعبيه توماس بارتي لاعب آرسنال وقيمته 40 مليون يورو، وفي المركز العاشر منتخب غينيا وقيمته السوقية 95 مليون يورو، ويتصدر لاعبيه نابي كيتا لاعب ليفربول وقيمته 30 مليون يورو.