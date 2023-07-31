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السنغال تعلن تعليق الاتصال بالإنترنت

الشروق أونلاين
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السنغال تعلن تعليق الاتصال بالإنترنت
أرشيف
السنغال

أعلنت سلطات السنغال يوم الإثنين عن قرار بتعليق الاتصال بخدمات الإنترنت بشكل مؤقت. بدعوى انتشار ما وصفته بـ”رسائل الكراهية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال وزير الاتصالات السنغالي موسى بوكار ثيام في بيان صحفي:”بسبب انتشار رسائل كراهية، تسعى للإخلال بالنظام العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي. تمّ تعليق الاتصال بخدمات الإنترنت مؤقتا اعتبارا من اليوم”.

وجاء هذا الإجراء بعد دعوات للتظاهر احتجاجا على اعتقال المعارض عثمان سونكو يوم الجمعة الماضي، بتهمة “التآمر لإشعال تمرّد” في البلاد.

وسبق وأن بادرت الحكومة السنغالية بنفس الإجراء في جوان الماضي. بعد أعمال عنف أودت بحياة 15 شخصا، عقب صدور حكم بسجن سونكو لمدة عامين.

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