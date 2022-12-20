-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

السنغال تنفي ترشحها لاحتضان كأس إفريقيا 2025

عمر سلامي
  • 243
  • 0
السنغال تنفي ترشحها لاحتضان كأس إفريقيا 2025
ح.م
مجسم كأس إفريقيا

نفت الاتحادية السنغالية لكرة القدم، ترشح السنغال لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 .
وقالت الاتحادية السنغالية في بيان لها، على موقعها الرسمي: ” يبلغ الإتحاد السنغالي لكرة القدم الرأي العام أن السنغال ليست مرشحة لتنظيم كأس إفريقيا 2025 ، خلافا لما أعلنته وسائل إعلام مؤخرا”.

وأضاف بيان الإتحاد السنغالي: ” تركز السلطات الرياضية السنغالية حاليا على بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء البلاد، حتى تتمكن من استضافة منافسات قارية كبرى، في المستقبل القريب”.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت تقدم السنغال، بملف ترشح قوي لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 ، وهو ما سارع الإتحاد السنغالي لتفنيده.

وترشحت لتنظيم كأس إفريقيا 2025  كل من الجزائر و المغرب، والبنين مع نيجيريا في ملف مشترك، وجنوب إفريقيا.

وسيتم الإعلان عن البلد الذي ينظم كأس أمم إفريقيا 2025 في العاشر من فيفري القادم.

مقالات ذات صلة
تعادل آخر للمنتخب المحلّي

تعادل آخر للمنتخب المحلّي

حملة غربية جديدة بسبب ارتداء ميسي للبشت العربي

حملة غربية جديدة بسبب ارتداء ميسي للبشت العربي

حكايات المونديال.. هكذا واجهت فرنسا كرواتيا في نهائي 2018

حكايات المونديال.. هكذا واجهت فرنسا كرواتيا في نهائي 2018

بالفيديو.. إنفانتينو يكشف مصير بطولة كأس العرب

بالفيديو.. إنفانتينو يكشف مصير بطولة كأس العرب

برمجة 4 مباريات من الرابطة الأولى والثانية قبل “الشان”

برمجة 4 مباريات من الرابطة الأولى والثانية قبل “الشان”

بالفيديو.. لقجع يقع في المحظور ويصف الحكم القطري بـ”اللقيط”

بالفيديو.. لقجع يقع في المحظور ويصف الحكم القطري بـ”اللقيط”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد