السنغال تنفي ترشحها لاحتضان كأس إفريقيا 2025

نفت الاتحادية السنغالية لكرة القدم، ترشح السنغال لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 .

وقالت الاتحادية السنغالية في بيان لها، على موقعها الرسمي: ” يبلغ الإتحاد السنغالي لكرة القدم الرأي العام أن السنغال ليست مرشحة لتنظيم كأس إفريقيا 2025 ، خلافا لما أعلنته وسائل إعلام مؤخرا”.

وأضاف بيان الإتحاد السنغالي: ” تركز السلطات الرياضية السنغالية حاليا على بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء البلاد، حتى تتمكن من استضافة منافسات قارية كبرى، في المستقبل القريب”.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت تقدم السنغال، بملف ترشح قوي لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 ، وهو ما سارع الإتحاد السنغالي لتفنيده.

وترشحت لتنظيم كأس إفريقيا 2025 كل من الجزائر و المغرب، والبنين مع نيجيريا في ملف مشترك، وجنوب إفريقيا.

وسيتم الإعلان عن البلد الذي ينظم كأس أمم إفريقيا 2025 في العاشر من فيفري القادم.