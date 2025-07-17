“السنوار القادم”.. أول تعليق للشرع بعد قصف دمشق وتهديدات الاغتيال

خرج الرئيس السوري أحمد الشرع عن صمته، بعد قصف العدو الصهيوني لمقر وزارة الدفاع بالعاصمة دمشق، مساء الأربعاء، في أول ظهور له منذ التحريض على اغتياله بزعم أنه “السنوار القادم”.

وصباح اليوم الخميس، وجّه الشرع كلمة مسجلة للسوريين، على وقع التطورات في البلاد، وما شهدته من اشتباكات عنيفة في محافظة السويداء، وقصف العدو الصهيوني الذي طال “مؤسسات استراتيجية” في العاصمة دمشق.

وقال الشرع أنَّ تل أبيب تسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى غير منتهية عبر تفكيك وحدة الشعب السوري وتمزيقه، مشددا أن الدولة السورية للجميع، وأنه يعرف جيدا من يجره إلى الحرب.

وأضاف: “كلنا شركاء في أرض سوريا”، معلنا رفضه القاطع لمحاولات تقسيمها، ومؤكدًا في ذات الوقت أن “الدروز جزء من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية”.

وخاطب الدروز قائلاً: “نرفض أي محاولة لجرّكم إلى أيدي أطراف خارجية”، مضيفا: “لسنا من الذين يخشون الحرب. لقد قضينا حياتنا في مواجهة التحديات والدفاع عن شعبنا، لكننا قدّمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار”.

وأردف: “الشعب السوري ليس خائفًا من الحرب، وهو مستعد للقتال إذا ما مُسّت كرامته”.

Syria’s Sharaa says protecting Druze citizens is ‘our priority’ Syria’s interim President Ahmed al-Sharaa said on Thursday that protecting the Druze citizens and their rights is “our priority”, as Israel vowed to destroy Syrian government forces attacking Druze in southern… pic.twitter.com/StUeUYx0xa — Ariana News (@ArianaNews_) July 17, 2025

ومساء الأربعاء، حرّض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، على اغتيال الشرع، وهذه الدعوة هي الثانية من وزير صهيوني خلال 24 ساعة.

وعبر منصة إكس، قال بن غفير: “الصور المروعة من سوريا تثبت أمرا واحدا: مَن كان جهاديا، يبقى جهاديا يجب عدم التفاوض معه”، معتبرا أن الحل الوحيد هو تصفية الرئيس السوري.

وتابع: “أُحب الدروز في إسرائيل، وأُعانقهم بحرارة”، وأقول لهم “علينا القضاء على رأس الأفعى”، حسب تعبيره.

بن غفير: من كان جهاديا في حياته سيبقى جهاديا للأبد وما يجب فعله مع الجولاني هو تصفيته pic.twitter.com/eCPfxTEbe3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 16, 2025

ومساء الاثنين، دعا وزير شؤون الشتات للاحتلال الإسرائيلي عميحاي شيكلي، إلى القضاء على الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، بشكل فوري، لأنه يرى فيه الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار.

وأوردت القناة 14 العبرية تحريضات شيكلي لرئيس الوزراء بنيامين نتنيتاهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة-، حيث حثه على تصفية الشرع زاعما أنه “إرهابي وقاتل وحشي يرتدي بدلة رسمية وربطة عنق”.

ويأتي التحريض على اغتيال الشرع وقصف الأراضي السورية وتصعيد العدوان تحت ذريعة “حماية الدروز”، وكي لا يتكرّر ما حدث في غزة مستقبلًا، وفقا لمزاعم الوزراء المتطرفين في حكومة نتيناهو.

يذكر أن الجزائر أدانت في بيان لوزارة الخارجية مساء الأربعاء، بشدّة، “عدوان الاحتلال الإسرائيلي السافر” الذي استهدف اليوم مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في العاصمة السورية دمشق ومدينة السويداء.

وخرجت مظاهرات في مدن سورية عدة مساء أمس الأربعاء، تنديدا بالاعتداءات الصهيونية التي استهدفت البلاد، وتعبيرا عن دعم الدولة السورية ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها.

واستنكر المتظاهرون تدخل العدو الإسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية، ورفعوا لافتات تطالب بالوحدة الوطنية في مواجهة الاعتداءات على الدولة السورية.