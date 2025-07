“السنوار القادم”.. أول تعليق للشرع بعد قصف دمشق وتهديدات الاغتيال

خرج الرئيس السوري أحمد الشرع عن صمته، بعد قصف العدو الصهيوني لمقر وزارة الدفاع بالعاصمة دمشق، مساء الأربعاء، في أول ظهور له منذ التحريض على اغتياله بزعم أنه “السنوار القادم”.

وصباح اليوم الخميس، وجّه الشرع كلمة مسجلة للسوريين، على وقع التطورات في البلاد، وما شهدته من اشتباكات عنيفة في محافظة السويداء، وقصف العدو الصهيوني الذي طال “مؤسسات استراتيجية” في العاصمة دمشق.

وقال الشرع أنَّ تل أبيب تسعى لتحويل سوريا لساحة فوضى غير منتهية عبر تفكيك وحدة الشعب السوري وتمزيقه، مشددا أن الدولة السورية للجميع، وأنه يعرف جيدا من يجره إلى الحرب.

وأضاف: “كلنا شركاء في أرض سوريا”، معلنا رفضه القاطع لمحاولات تقسيمها، ومؤكدًا في ذات الوقت أن “الدروز جزء من نسيج الوطن وحمايتهم أولوية”.

وخاطب الدروز قائلاً: “نرفض أي محاولة لجرّكم إلى أيدي أطراف خارجية”، مضيفا: “لسنا من الذين يخشون الحرب. لقد قضينا حياتنا في مواجهة التحديات والدفاع عن شعبنا، لكننا قدّمنا مصلحة السوريين على الفوضى والدمار”.

وأردف: “الشعب السوري ليس خائفًا من الحرب، وهو مستعد للقتال إذا ما مُسّت كرامته”.

Syria’s Sharaa says protecting Druze citizens is ‘our priority’

Syria’s interim President Ahmed al-Sharaa said on Thursday that protecting the Druze citizens and their rights is “our priority”, as Israel vowed to destroy Syrian government forces attacking Druze in southern… pic.twitter.com/StUeUYx0xa

