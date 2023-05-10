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رياضة

السنيغال أوّل منتخب للأشبال يتأهّل للمربّع الذّهبي

علي بهلولي
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السنيغال أوّل منتخب للأشبال يتأهّل للمربّع الذّهبي
ح.م
أشبال السنيغال يحتفلون مع مدربهم بِهدف مُسجّل ضد جنوب إفريقيا.

بات منتخب السنيغال أشبال لِكرة القدم مساء الأربعاء، أوّل فريق يتأهّل لِنصف نهائي بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وفاز أشبال السنيغال بِنتيجة ثقيلة (5-0) على نظرائهم من جنوب إفريقيا، لِحساب ربع نهائي “كان” النّاشئين.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة الغابوني باتريس ميبيان.

وسُجّلت خماسية السنيغال في الدقائق الـ 36 والـ 39 والـ 44 والـ 54 والـ 72، مع إمضاء الهدفَين الأوّل والثاني من ركلتَي جزاء.

وفي لقاء نصف النّهائي مساء الأحد المُقبل بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة، يتبارى أشبال السنيغال مع الفائز من مباراة نيجيريا وبوركينا فاسو.

ويحتضن ميدان براقي لقاء أشبال نيجيريا وبوركينا فاسو، مساء هذا الخميس.

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