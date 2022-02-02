السنيغال تبلغ النهائي الإفريقي

بات منتخب السنيغال سهرة الأربعاء، أوّل فريق يتأهّل للمباراة النهائية من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وفازت السنيغال بِنتيجة ثلاثة أهداف لِهدف واحد على منتخب بوركينا فاسو، في مباراة لُعبت ضمن إطار نصف نهائي “كان” 2022.

واحتضن ملعب “أحمد أهيجو” بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الإثيوبي باملاك تيسيما وييسا.

وسجّل ثلاثية فريق “أسود تيرانغا” كلّ من: المدافع عبده ديالو في الدقيقة الـ 70، ومتوسط الميدان إدريسا غاي في الدقيقة الـ 76، والمهاجم ساديو ماني في الدقيقة الـ 87. وأمضى توقيع منتخب “الخيول” لاعب خط الوسط بلاتي توري في الدقيقة الـ 82.

وقبل النّسخة الحالية، سبق لِمنتخب السنيغال بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا مرّتَين: عام 2002 وخسره أمام الكاميرون، وعام 2019 وخسره أمام الجزائر.

ويلعب منتخب السنيغال النهائي الإفريقي مساء الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة الكاميرون ومصر.

وتُجرى مواجهة منتخبَي الكاميرون ومصر سهرة هذا الخميس.

أمّا منتخب بوركينا فاسو، فيلعب من أجل المركز الثالث مساء السبت المقبل، أمام الخاسر من لقاء الكاميرون ومصر.