السنيغال تتأهّل لِنهائي “كان” الأشبال

تأهّل منتخب السنيغال أشبال مساء الأحد، لِنهائي كأس إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة.

وفازت السنيغال بِواقع ركلات الترجيح (5-4) على أشبال بوركينا فاسو، لِحساب نصف نهائي “كان” النّاشئين.

وانتهت هذه المباراة بِهدف لِمثله، فلجأ المنتخبان بعد الوقت الأصلي لِركلات الترجيح، ذلك أن لوائح المنافسة لا تنصّ على تنظيم شوطَين إضافيَين.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة محمد المبروك من ليبيا.

وسجّل هدف السنيغال اللاعب عبد العزيز فال في الدقيقة الـ 16، بينما أمضى توقيع بوركينا فاسو اللاعب إيمانويل ودراوغو في الدقيقة الـ 83.

وأهدر اللاعب السنيغالي عمارة ضيوف ركلة جزاء في الدقيقة الـ 51.

وسيُواجه المنتخب السنيغالي أشبال في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة مالي والمغرب، التي تُجرى سهرة الأحد بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

ويُقام اللّقاء النّهائي بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، سهرة الجمعة المقبلة.

وقبل ذلك بِيوم وبِميدان عنابة، تُجرى المباراة الترتيبية.

وبات منتخب السنيغال أشبال وقد افتكّ بطاقة النّهائي الإفريقي لِأوّل مرّة في تاريخه، ذلك أن المركز الثالث في نُسختَي 2011 و2019 كان أفضل نتيجة له.