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رياضة

السنيغال تتأهّل والحكم الجزائري “بن براهم” يطرد لاعبَين

علي بهلولي
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السنيغال تتأهّل والحكم الجزائري “بن براهم” يطرد لاعبَين

بلغ منتخب السنيغال لِكرة القدم مساء الثلاثاء، الدور ربع النهائي من عمر نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وفازت السنيغال بِهدفَين لِصفر على منتخب جزر الرأس الأخضر، في إطار ثمن نهائي “كان” 2022.

واحتضنت مدينة بافوسام الكاميرونية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة الحكم الساحة الجزائري لحلو بن ابراهم، رفقة مساعدَين له من السيشل والنيجر. فيما أسندت “الكاف” إلى مواطنه الحكم مهدي عبيد شارف مهمّة الإشراف على تقنية الفيديو (فار)، رفقة مساعدَين له من مصر وتونس.

وسجّل منتخب “أسود تيرانغا” هدفَيه بِواسطة المهاجمَين: ساديو ماني في الدقيقة الـ 63، وبامبا دينغ في الوقت بدل الضائع (90+1).

وطرد الحكم لاعبَين من منتخب جزر الرأس الأخضر، وهما: صانع الألعاب باتريك أندرادي في الدقيقة الـ 21، وحارس المرمى فوزينيا في الدقيقة الـ 57.

ومُنحت البطاقتان الحمراوتان، بِسبب تدخّل خشن من أندرادي على مدافع السنيغال باب غاي، واعتداء خطير من الحارس فوزينيا على ساديو ماني.

وفي مباراة ربع النهائي مساء الـ 30 من جانفي الحالي، تلعب السنيغال مع الفائز من مباراة مالي وغيينيا الاستوائية.

وتُجرى مقابلة منتخبَي مالي وغينيا الاستوائية مساء هذا الأربعاء.

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