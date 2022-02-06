السنيغال تخلف الجزائر وتُحرز اللقب الإفريقي

خلفت السنيغال المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم سهرة الأحد، وأحرزت كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وفاز منتخب السنيغال على منافسه المصري بِواقع ركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء اللقاء النهائي في وقتَيه الأصلي والممدّد بِنتيجة التعادل السلبي.

واحتضن ملعب أوليمبي بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي أطوار المباراة النهائية، تحت إدارة حكم الساحة فيكتور غوميز من جنوب إفريقيا.

واستفادت السنيغال مبكّرا وفي الدقيقة الـ 7 من ركلة جزاء، أهدرها المهاجم ساديو ماني، بعد أن نجح الحارس المصري محمد أبو جبل بِبراعة في التصدّي لها، مثلما نجح في إنقاذ فريقه من عدّة غارات تهديفية شنّها “أسود تيرانغا”.

وسيطر أشبال الناخب الوطني السنيغالي أليو سيسي على مجريات اللّعب، لكن بِلا طائل. فيما قدّم المنافس المصري أداءً محتشما، واكتفى بِالمرتدّات.

وتابع الناخب الوطني المصري كارلوس كيروز المباراة من المدرجات، بِسبب طرده بِالبطاقة الحمراء في لقاء نصف النهائي أمام الكاميرون.

وزيّنت السنيغال رفوف خزانتها لِأوّل مرّة بِلقب كأس أمم إفريقيا، بعد خسارتها نهائيَي 2002 و2019. بينما كرّر الفريق المصري سيناريو 1962 و2017، لمّا فشل في التتويج بِاللقب القاري. لكن مع ذلك، تبقى مصر تتسيّد اللائحة بِسبع كؤوس إفريقية، وتليها الكاميرون ثانية بِخمسة ألقاب.

واللافت أن منتخبَي السنيغال ومصر سيلتقيان مجدّدا في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.