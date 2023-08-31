السنيغال “تُفصّل” قائمتَين من اللاعبين لِمُواجهتَي رواندا والجزائر

لقطة من مباراة الجزائر والسنيغال في "كان" 2019.

لجأ الناخب الوطني السنيغالي أليو سيسي إلى ترك أفضل لاعبيه في راحة، استعدادا لِمواجهة الجزائر.

وتُجرى هذه المباراة الودّية بِالعاصمة داكار، مساء الـ 12 من سبتمبر المقبل.

وكلّف أليو سيسي مُدربَي السنيغال لِفئتَي المحلّيين والأواسط، بِإعداد قائمة لاعبي مواجهة رواندا. استنادا إلى أحدث بيان لِاتحاد الكرة المحلّي.

وتُقام هذه المباراة بِالعاصمة الرواندية كيغالي في الـ 9 من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وخلت القائمة (المُدرجة أدناه) من الأسماء الرنّانة، على غرار المهاجمين ساديو ماني والحبيب ديالو وإسماعيلا سار والحارس إيدوار ميندي.

وبِالمُقابل، سيُعلن أليو سيسي عن قائمة مواجهة الجزائر (اللائحة الثانية) هذا الجمعة.

والظاهر أن الناخب الوطني السنيغالي أليو سيسي شديد التركيز على مواجهة “محاربي الصّحراء”، رغم الطّابع الودّي لها.