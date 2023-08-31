-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

السنيغال “تُفصّل” قائمتَين من اللاعبين لِمُواجهتَي رواندا والجزائر

علي بهلولي
  • 663
  • 0
السنيغال “تُفصّل” قائمتَين من اللاعبين لِمُواجهتَي رواندا والجزائر
الأرشيف
لقطة من مباراة الجزائر والسنيغال في "كان" 2019.

لجأ الناخب الوطني السنيغالي أليو سيسي إلى ترك أفضل لاعبيه في راحة، استعدادا لِمواجهة الجزائر.

وتُجرى هذه المباراة الودّية بِالعاصمة داكار، مساء الـ 12 من سبتمبر المقبل.

وكلّف أليو سيسي مُدربَي السنيغال لِفئتَي المحلّيين والأواسط، بِإعداد قائمة لاعبي مواجهة رواندا. استنادا إلى أحدث بيان لِاتحاد الكرة المحلّي.

وتُقام هذه المباراة بِالعاصمة الرواندية كيغالي في الـ 9 من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وخلت القائمة (المُدرجة أدناه) من الأسماء الرنّانة، على غرار المهاجمين ساديو ماني والحبيب ديالو وإسماعيلا سار والحارس إيدوار ميندي.

وبِالمُقابل، سيُعلن أليو سيسي عن قائمة مواجهة الجزائر (اللائحة الثانية) هذا الجمعة.

والظاهر أن الناخب الوطني السنيغالي أليو سيسي شديد التركيز على مواجهة “محاربي الصّحراء”، رغم الطّابع الودّي لها.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: قائد نيوكاسل في شجار عنيف وسط الشارع

بِالفيديو: قائد نيوكاسل في شجار عنيف وسط الشارع

أوّل حصّة تدريبية لـ “سليماني” في البرازيل

أوّل حصّة تدريبية لـ “سليماني” في البرازيل

فوزي غلام يعود إلى المستوى العالي وقادر على العودة للخضر

فوزي غلام يعود إلى المستوى العالي وقادر على العودة للخضر

حالة ماندي وبونجاح وشعيبي تقلق جمال بلماضي

حالة ماندي وبونجاح وشعيبي تقلق جمال بلماضي

الكواليس والماضي الكروي يلهبان التنافس بين صادي وإيغيل ومدوار

الكواليس والماضي الكروي يلهبان التنافس بين صادي وإيغيل ومدوار

ما هي الملاعب المقترحة للدوري الجزائري المحترف؟

ما هي الملاعب المقترحة للدوري الجزائري المحترف؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد