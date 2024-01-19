السنيغال ثاني المنتخبات المتأهّلة

تأهّل منتخب السنيغال بطل إفريقيا مساء الجمعة، للدور ثمن النّهائي من عمر منافسة “كان” 2024 بِكوت ديفوار.

وفازت السنيغال بِنتيجة (3-1) على منتخب الكاميرون، لِحساب الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا.

وانْتُظمت هذه المباراة بِالعاصمة الإيفوارية ياموسوكرو، تحت إدارة حكم الساحة محمود إسماعيل من السودان.

وسجّل ثلاثية منتخب “أسود تيرانغا” المهاجمون: إسماعيلا سار في الدقيقة الـ 16، ومحمد ديالو في الدقيقة الـ 71، وساديو ماني في الوقت بدل الضّائع (90+5). بينما أمضى توقيع الكاميرون المدافع جون شارل كاستيليتو في الدقيقة الـ 83.

وفي لقاء آخر عن الفوج الثالث، تتبارى غينيا كوناكري مع منتخب غامبيا سهرة الجمعة.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا كالتّالي:

1- السنيغال 6ن

2- غينيا كوناكري 1ن (ناقص مباراة)

3- الكاميرون 1ن

4- غامبيا 0ن (ناقص مباراة)

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثُمن النّهائي، ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يلحق بهما، إذا حاز أفضل رتبة ثالثة، التي تُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

وعليه، حجز منتخب السنيغال مقعدا في ثمن نهائي البطولة الإفريقية، وبات ثاني فريق يعبر إلى هذه المحطّة بعد جزر الرّأس الأخضر.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة المُبرمجة الثلاثاء المقبل، تتبارى السنيغال مع منتخب غينيا كوناكري، وتُواجه الكاميرون الفريق الغامبي.