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رياضة

السنيغال ثاني المنتخبات المحلّية المُتأهّلة إلى نصف النّهائي

علي بهلولي
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السنيغال ثاني المنتخبات المحلّية المُتأهّلة إلى نصف النّهائي
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المنتخب المحلّي السنيغالي يُكرّر سيناريو "شان" 2009 بِبلوغه نصف النّهائي.

تأهّل المنتخب المحلّي السنيغالي لِكرة القدم سهرة الجمعة إلى نصف نهائي منافسة “شان” 2023.

وفازت السنيغال بِهدف لِصفر على المنتخب المحلّي الموريتاني، ضمن إطار ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، تحت إدارة طاقم جزائري يقوده حكم الساحة لطفي بكواسة، ومساعداه أكرم عباس زرهوني وسيد علي إبراهيم الحملاوي.

وسجّل الهدف السنيغالي المهاجم الأمين كامارا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 34.

وهكذا التحق المنتخب المحلّي السنيغالي بِنظيره الجزائري، في محطّة المربّع الذّهبي لـ “شان” 2023.

وفي مباراة نصف النهائي بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سهرة الثلاثاء المقبل، تتبارى السنيغال مع الفائز من مواجهة مدغشقر والموزمبيق.

وتُجرى مباراة المنتخبَين المحلّيَين الملغاشي والموزمبيقي مساء هذا السبت، بِملعب “محمد حملاوي” بِقسنطينة.

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