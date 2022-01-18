السنيغال كرّرت سيناريو “الخضر” في أنغولا 2010

تأهّل منتخب السنيغال مساء الثلاثاء للدور ثمن النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، بعد أن سجّل هدفا وحيدا ومن ركلة جزاء في ثلاث مقابلات!

ومعلوم أن السنيغال نائبة الجزائر بطلة إفريقيا 2019، وتتصدّر لائحة فرق القارة السمراء في تصنيف “الفيفا”، إثر تموقعها في الرّتبة الـ 20 عالميا. كما رشّح النقّاد منتخب السنيغال بِقوّة لِإحراز اللقب القاري في النسخة الحالية.

واكتفت السنيغال مساء الثلاثاء بِتعادل سلبي آخر أمام مالاوي، التي تتموقع في الرّتبة الـ 129 عالميا ضمن آخر تصنيف لـ “الفيفا”.

وقبل هذه المواجهة، تعادل منتخب “أسود تيرانغا” سلبا مع غينيا كوناكري في الجولة الثانية. وفي مشهد رفع الستار، فازت السنيغال بِشقّ الأنفس على زيمبابوي، وبِهدف في الوقت بدل الضائع (90+7) من المهاجم ساديو ماني، ومن ركلة جزاء مُثيرة للجدل منحها حكم الساحة ماريو إسكوبار من غواتيمالا (أدار أيضا مواجهة الجزائر وغينيا الاستوائية).

وتُشبه هذه الوضعية ما عرفه “الخضر” في “كان” أنغولا 2010، حيث بلغوا ربع النهائي بِهدف وحيد أمضاه المدافع رفيق حليش أمام مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي مباراة أخرى عن الفوج الثاني ذاته، انتفضت زيمبابوي وحصدت أوّل فوز على غينيا كوناكري بِنتيجة (1-2). لكن الاستفاقة جاءت متأخّرة جدا وبلا فائدة.

وتشكّل جدول ترتيب المجموعة الثانية بِصفة نهائية كالتالي:

1- السنيغال 5ن

2- غينيا كوناكري 4ن

3- مالاوي 4ن

4- زيمبابوي 3ن

وتأهّلت السنيغال وغينيا كوناكري لِثمن النهائي، بينما ينتظر منتخب مالاوي إسدال ستار دور المجموعات، لِمعرفة إن كان سيحوز أفضل رتبة ثالثة ويبلغ الدور الثاني، من عدمه. نظير إقصاء فريق زيمبابوي.

وتفوّقت غينيا كوناكري على مالاوي بِمقياس المواجهات المباشرة، حيث فاز المنتخب الأوّل على الفريق الأخير بِهدف لِصفر، في الجولة الأولى.