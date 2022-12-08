السنيغال وكينيا مُتحمّستان لِتنظيم كأس أمم إفريقيا

يستعدّ اتحادا الكرة لِكلّ من السنيغال وكينيا للِتقدّم بِملفَي تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويتعلّق الأمر هنا بِاحتضان البطولة الإفريقية لِكرة القدم أكابر، نسخة عام 2027.

وذكرت وكالة الأنباء السنيغالية في أحدث تقرير لها، أن الحكومة في بلادها رصدت غلافا ماليا يقترب من رقم 35 مليون أورو، من أجل تنظيم “كان” 2027. وأن اتحاد الكرة المحلّي بِصدد ترتيب إجراءات التقدّم إلى “الكاف” بِملف الترشّح لِاحتضان هذه المنافسة.

وبِالموازاة مع ذلك، أوردت هيئة الإذاعة البريطانية خبر رغبة الحكومة الكينية في تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وأضافت أن سلطات كينيا ترغب في التقدّم بِملفّ مُشترك مع بلدان مُجاورة لها، على غرار أوغندا وتنزانيا.

وكان اتحادا الكرة لِناميبيا وبوتسوانا قد أعلنا في تاريخ سابق عن رغبتهما في احتضان الطبعة ذاتها، وبِصيغة ثنائية.

وبِاستثناء السنيغال التي استضافت البطولة الإفريقية عام 1992، لم يسبق لِكينيا وأوغندا وتنزانيا وناميبيا وبوتسوانا تنظيم أكبر منافسة رياضية تُشرف عليها “الكاف”.

وفيما تحتضن كوت ديفوار “كان” 2024، حدّدت “الكاف” تاريخ الـ 16 من ديسمبر الحالي موعدا نهائيا لِاستلام ملفّات الترشّح لِتنظيم استحقاق 2025. وهنا كان اتحاد الرئيس جهيد زفيزف قد أعلن في تاريخ سابق عن دخوله السباق.