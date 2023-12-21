“السوبرليغ” ينتصر على الاتحاد الأوروبي و”الفيفا”

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و”الفيفا” تصرفا ضد قانون المنافسة من خلال منع تشكيل “السوبرليغ” في عام 2021.

وجاء في قرار المحكمة الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يتمتع بكل الحقوق الحصرية في كرة القدم، وأنه يمكن تنظيم مسابقة للأندية، ولا يمكن عدم تطبيق ذلك القرار على السوبرليغ بأي شكل من الأشكال، ويمكن للأندية أن تتحكم بمستقبلها.

🚨💣 أرانشا رودريغيز (صحفية) | ملخص قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فيما يخص السوبرليغ: “لا يتمتع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بكل الحقوق حصرية في كرة القدم، ويمكن تنظيم مسابقة للأندية ولا يمكن عدم تطبيق تلك القرار على السوبرليغ بأي شكل من الأشكال ويمكن للأندية أن تتحكم… pic.twitter.com/JaksfMfNY9 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) December 21, 2023

كما لا يحق للاتحاد الأوروبي أو الفيفا أن يعاقب أي ناد أو لاعب بسبب السوبرليغ.

🏆 La justice tranche en faveur de la Super League et contre l’UEFA. — RMC Sport (@RMCsport) December 21, 2023

وانتصر القائمون على مشروع منافسة “السوبرليغ”، وفي مقدمتهم رئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز، بعد عام ونصف في المحاكم.

وقال بيريز، بعد صدور القرار: “في ريال مدريد، نرحب بارتياح كبير بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن ضمان مبادئنا وقيمنا وحرياتنا”.

وأضاف: “سوف ندرس بعناية نطاق هذا القرار، ولكنني أتوقع استنتاجين لهما أهمية تاريخية كبيرة. أولاً، أن كرة القدم على مستوى الأندية الأوروبية لم ولن تصبح حكراً مرة أخرى. وثانيًا، اعتبارًا من اليوم، ستصبح الأندية هي سيدة مصيرها”.

وتابع: ” اليوم انتصرت أوروبا الحريات مرة أخرى، واليوم انتصرت كرة القدم وجماهيرها أيضا.. سنواصل الدفاع عن مشروع حديث، متوافق تمامًا مع المسابقات الوطنية، ومفتوح للجميع، على أساس الجدارة الرياضية، والذي سيفرض بشكل فعال احترام اللعب المالي النظيف. مشروع سيحقق الاستدامة الاقتصادية لجميع الأندية، وقبل كل شيء، سيحمي اللاعبين ويثير حماسة المشجعين في جميع أنحاء العالم”.

وختم رئيس نادي ريال مدريد: “نحن نواجه فرصة عظيمة لتحسين كرة القدم على مستوى الأندية الأوروبية، كرة قدم في ذروة القرن الحادي والعشرين، تتمتع بحوكمة شفافة، وتعرف كيف تتعايش مع التقنيات الجديدة، وتثير مرة أخرى العاطفة والعاطفة التي يحتاجها المشجعون حقًا”.