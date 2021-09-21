-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الحالة الجوية: أمطار رعدية مرفقة بحبات برد عبر 24 ولاية
العالم

السودان.. أنباء عن عملية انقلابية للسيطرة على الحكم

الشروق أونلاين
  • 1492
  • 0
السودان.. أنباء عن عملية انقلابية للسيطرة على الحكم

أعلنت وسائل إعلام سودانية، فجر الثلاثاء، عن عملية انقلابية قادها مجموعة من الضباط في سلاح المدرعات للسيطرة على الحكم.

وبحسب ما أفادت مصادر عسكرية فإن أزيد من 20 ضابطا، بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني.

في ذات السياق أفادت وكالة فرانس برس أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم “فشلوا”، فيما نقلت رويترز عن مصدر رسمي بأن الانقلابيون حاولوا السيطرة على إذاعة أم درمان.

ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية مرحلة الانتقال.

إلا أنه عاد وأضاف في تعليق لاحق:” الامور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.

ثم أكد أن استجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب سيبدأ بعد قليل، مضيفا أن بيانا سيصدر عن الجيش بعد قليل.

وتحدثت تقارير عن اعتقال عشرات الضباط متهمين بالتورط في المحاولة الانقلابيةـ تزامنا مع انشارعشرات الدبابات التابعة للجيش انتشرت على امتداد سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم لصد مجموعة حاولت الاستيلاء عليه.

مقالات ذات صلة
ثوران بركان بجزيرة لابالما الإسبانية.. هل تصل حممه إلى المغرب العربي؟

ثوران بركان بجزيرة لابالما الإسبانية.. هل تصل حممه إلى المغرب العربي؟

بعد أسبوعين من المطاردة.. اعتقال آخر أسيرين من الفارين من سجن جلبوع

بعد أسبوعين من المطاردة.. اعتقال آخر أسيرين من الفارين من سجن جلبوع

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد الطنطاوي

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد الطنطاوي

بالفيديو.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل جامعة روسية

بالفيديو.. قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل جامعة روسية

اتفاق مغربي اسرائيلي لانتاج طائرات بدون طيار “انتحارية”

اتفاق مغربي اسرائيلي لانتاج طائرات بدون طيار “انتحارية”

تسريب صوتي للدبيبة قد يشعل أزمة دبلوماسية بين ليبيا ومصر

تسريب صوتي للدبيبة قد يشعل أزمة دبلوماسية بين ليبيا ومصر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد