السودان.. أنباء عن عملية انقلابية للسيطرة على الحكم
أعلنت وسائل إعلام سودانية، فجر الثلاثاء، عن عملية انقلابية قادها مجموعة من الضباط في سلاح المدرعات للسيطرة على الحكم.
وبحسب ما أفادت مصادر عسكرية فإن أزيد من 20 ضابطا، بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي، سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني.
لحظات إغلاق كبرى ام درمان القديم النيل الأبيض.#السودان pic.twitter.com/Hkcp3r8Ib0
— Sudan News (@Sudan_tweet) September 21, 2021
في ذات السياق أفادت وكالة فرانس برس أن منفّذي العملية حاولوا السيطرة على مقر الإعلام الرسمي لكنهم “فشلوا”، فيما نقلت رويترز عن مصدر رسمي بأن الانقلابيون حاولوا السيطرة على إذاعة أم درمان.
ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الناطق الرسمي باسم المجلس، على حسابه في “فيسبوك”، السودانيين إلى الخروج والدفاع عن البلاد وحماية مرحلة الانتقال.
إلا أنه عاد وأضاف في تعليق لاحق:” الامور تحت السيطرة والثورة منتصرة”.
ثم أكد أن استجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب سيبدأ بعد قليل، مضيفا أن بيانا سيصدر عن الجيش بعد قليل.
عاجل ll مجلس السيادة في السودان: استجواب المشتبه بهم في محاولة الانقلاب سيبدأ بعد قليل#انقلاب_السودان pic.twitter.com/zEMulL2Y93
— Nedaa Post نداء بوست (@NEDAAPOST) September 21, 2021
وتحدثت تقارير عن اعتقال عشرات الضباط متهمين بالتورط في المحاولة الانقلابيةـ تزامنا مع انشارعشرات الدبابات التابعة للجيش انتشرت على امتداد سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم لصد مجموعة حاولت الاستيلاء عليه.