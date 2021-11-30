السودان أول عقبة للخضر في حلم التتويج بكأس العرب

الجزائر- السودان على الساعة 11 بتوقيت الجزائر

يستهل المنتخب الوطني للاعبين المحليين، الأربعاء، بطولة كأس العرب للفيفا، التي تحتضنها دولة قطر لأول مرة تحت رعاية من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمواجهة منتخب السودان عن المجموعة الرابعة وذلك على ميدان ملعب أحمد بن علي بالريان في الدوحة.

ويرشح أغلب المتتبعين المنتخب الوطني للفوز أمام السودان، وعلى الورق يتفوق أشبال مجيد بوقرة من الناحية الفنية على منافسهم في مباراة الأربعاء، نظرا للتشكيلة الثرية التي يتوفر عليها حيث تتضمن نجوما من المنتخب الوطني الأول يتقدمهم حارس المرمى وهاب رايس مبولحي، ويوسف بلايلي وجمال بن لعمري وبغداد بونجاح، فضلا عن لاعبين مخضرمين لديهم خبرة دولية واسعة مثل هلال سوداني مهاجم ضمك السعودي ونجم الريان القطري ياسين براهيمي، هذا الثنائي سبق أن شارك في كأس العالم بالبرازيل سنة 2014.

ويتطلع المنتخب الوطني للاعبين المحليين السير على خطوات المنتخب الأول بطل إفريقيا، بإحراز لقب بطولة كأس العرب الذي ينقص سجلات الخضر ومن أصل 9 بطولات عربية أجريت سابقا لم تتحصل الجزائر على أي لقب، من خلال مشاركتين في طبعتين 1988 بالأردن و1998 بقطر، وأقصي منها المنتخب الوطني خلال الدور الأول.

وعلى عكس مشاركاته السابقة يطمح المنتخب الوطني التألق في هذه البطولة، خاصة بعد أن اكتست صبغة عالمية لأنها ستجري في ظروف ممتازة على ملاعب كأس العالم 2022 وبرعاية من الاتحاد الدولي لكرة القدم،الذي سيختبر مدى جاهزية قطر لتنظيم المونديال الذي تفصلنا عليه سنة من الآن.

كما تعد المكافآت المالية والجوائز التي رصدها الاتحاد العربي لكرة القدم للمنتخبات الـ16 المـتأهلة لهذه البطولة، لا سيما القيمة المالية الكبيرة التي سيتحصل عليها البطل 5 ملايين دولار أمريكي، حافزا إضافيا لرفاق يوسف بلايلي من أجل خوض مباريات هذه البطولة بقوة في ظل المنافسة الشديد التي سيلقاها من المنتخبات الأخرى على غرار مصر والمغرب وتونس والسعودية الذين يسعون إلى التتويج أيضا بكأس العرب.

ويدرك “الماجيك” الذي سيكون مدعوما بخبرة وحنكة الناخب الوطني، جمال بلماضي،كمستشار فني له خلال بطولة العرب، أهمية الفوز بهذه البطولة خاصة أن الفرصة سانحة لهذا الجيل المتفوق من اللاعبين المتعطش للألقاب.

ومن المرتقب أن يعتمد مجيد بوقرة على تشكيلة متكاملة خلال مواجهة منتخب السودان الذي يعد الفوز بها ضروري حتى يسهل على نفسه المهمة للعبور إلى الدور الثاني، قبل الاصطدام بمنتخب مصر في مباراة الجولة الثالثة من الدور الأول، حيث سيدفع الماجيك باللاعبين الأكثر جاهزية وسيكون التشكيل المتوقع على النحو التالي، مبولحي في حراسة المرمى، بدران وبلعمري بمحور الدفاع، بن عيادة وعبد اللاوي كظهيرين، في وسط الميدان بن دبكة ودراوي، إضافة إلى سعيود أو براهيمي، أما خط الهجوم فسيتشكل من بلايلي وبوتمان وسوداني أو بونجاح.