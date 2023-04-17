السودان: ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى وسط دعوات لوقف اطلاق النار

ارتفع عدد قتلى الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في يومها الثالث الإثنين، إلى 97 مدنيا إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، حسب ما ذكرت نقابة لجنة الأطباء السودانيين.

وجاء في بيان للجنة أن “حصيلة الاشتباكات منذ اندلاعها السبت بلغت 97 قتيلا”، مشيرة إلى أن الحصيلة تستثني القتلى الذين تعذر نقلهم إلى المستشفيات بسبب صعوبة التنقل جراء المواجهات المسلحة.

وكانت حصيلة سابقة أعلنت عنها لجنة الأطباء السودانيين تحدثت عن مقتل 56 شخصا وإصابة قرابة 600 بجروح.

وتواصلت الإثنين الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت السبت، في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الاقتتال.

والأحد، أدان مجلس السلم والأمن الإفريقي “بشدة”، استمرار المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان والتي أسفرت عن خسائر في الأرواح وإصابات في صفوف المدنيين, ودعا طرفي الصراع الى تبنى حوار شامل في أقرب وقت لحل الخلافات.

وجاء في بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ” نلاحظ ببالغ القلق والانزعاج الاشتباكات الدامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي وصلت إلى مستوى خطير ويمكن أن تتصاعد إلى نزاع كامل، مما يقوض التقدم المحرز نحو الانتقال السلمي للديمقراطية والاستقرار في السودان”.

ودعا المجلس الطرفين إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط، بما يحقق المصلحة العليا للسودان وشعبه، تفاديا لمزيد من إراقة الدماء وإلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء، لحماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين المحاصرين في النزاع”.

وطالب مجلس الأمن والسلم الافريقي – في البيان – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بـ “تبني حل سلمي وحوار شامل على وجه السرعة لحل خلافاتهما كوسيلة لتعزيز الاستقرار واحترام رغبات شعب السودان في استعادة الديمقراطية والدستورية وسيادة القانون والحرية”.

ورفض المجلس بشدة “أي تدخل خارجي من شأنه أن يعقد الوضع في السودان” وحث على “دعم الجهود الجارية لإعادة البلد إلى عملية الانتقال نحو نظام دستوري”.