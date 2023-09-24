السودان: البرهان يبدي استعداده للحوار مع حميدتي

لأول مرة منذ نشوب النزاع المسلّح في السودان، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان يوم السبت، عن استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع محمد ‏حمدان دقلو المدعو حميدتي.

جاء ذلك في حوار صحفي أجراه البرهان مع قناة الجزيرة في نيويورك، على هامش مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبدى البرهان استعداده مبدئيا للجلوس مع حميدتي، تحضيرا للبدء في التحضير لعملية سياسية شاملة في السودان، من أجل إجراء انتخابات عامة.

وقال البرهان:”مستعدون للمشاركة في المفاوضات، وسوف نجلس مع أي أحد من قيادة هذه القوات المتمردة (الدعم السريع). إذا كانت ترغب في العودة إلى رشدها”.

وتتواصل المعارك بين الجيش النظامي وقوات حميدتي، منذ 15 أفريل الماضي، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان.