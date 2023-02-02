السودان: البرهان يستقبل وزير خارجية الاحتلال في الخرطوم

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في خطوة جديدة من الخرطوم نحو تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.

وقال المجلس السوداني في بيان، إن البرهان تحادث مع كوهين حول “إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب”.

كما بحث الجانبان “تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية” بين السودان والاحتلال الإسرائيلي، يضيف بيان المجلس السوداني.

واستقبلت السودان نفس المسؤول في جانفي 2021، كأول وزير إسرائيلي يزور الخرطوم، حيث كان يشغل آنذاك منصب وزير شؤون الاستخبارات في حكومة الاحتلال.

وكانت الدولة العضو في جامعة الدول العربية، قد أعلنت عام 2020 تطبيع علاقاتها مع الاحتلال، برعاية من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. مقابل إزالة اسمها مما تسمّيه واشنطن “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.