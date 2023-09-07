السودان: البرهان يصدر مرسوما بحلّ قوات “الدعم السريع”

أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان مساء الأربعاء، مرسوميا يقضي بحل قوات “الدعم السريع” التي يقودها المدعو حميدتي.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة بأن عبد الفتاح البرهان “أصدر مرسوما دستوريا يقضى بحلّ قوات الدعم السريع”.

وأضاف البيان أن البرهان “وجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، والأمانة العامة لمجلس السيادة، والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ”.

وذكر بيان المجلس أن القرار يأتي استنادا إلى “تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة، والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين. والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد”.

وتمّ تشكيل قوات “الدعم السريع” في فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، للمشاركة في مواجهة المتمردين في دارفور. قبل أن تصبح عام 2013 قوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات.

لكن مواجهات دامية وقعت بين هذه القوة بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعناصر الجيش النظامي للبلاد بقيادة البرهان، منذ منتصف أفريل الماضي. وقد خلفت هذه المواجهات أكثر من 3 آلاف قتيل، وما يزيد عن 4 ملايين لاجئ.