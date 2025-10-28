السودان: الجامعة العربية تدين الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في الفاشر

أدانت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الثلاثاء، 28 أكتوبر، الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في الفاشر.

وقالت الجامعة العربية إنها تتابع “بقلق شديد تطورات الأوضاع في الفاشر بعد قرار القوات المسلحة الانسحاب منها، وما تتناقله وسائل الاعلام من تقارير أممية، وإعلامية حول جرائم مروعة ترتكب في حق المدنيين العالقين في مدينة الفاشر.”

وأدانت الجامعة “بأقصى العبارات الجرائم ضد المدنيين الأبرياء والعزل من الشيوخ والنساء والأطفال”، التي ترتكبها قوات الدعم السريع، كما دعت “إلى الوقف الكامل للأعمال القتالية في هذه المدينة، التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي طالب برفع هذا الحصار فوراً، وجددت الجامعة العربية دعوتها لحماية المدنيين والسماح لمن يرغب بمغادرتها دون عوائق، ونفاذ المساعدات الانسانية إلى الفاشر وما حولها، وتقديم جميع المسؤولين عن أي انتهاكات إلى المحاكمة.”

كما اكدت الجامعة على أن الوضع الراهن “يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية والسلم والاستقرار الإقليميين”، داعية إلى “ضرورة تنسيق جميع الجهود لتفعيل الضغوط الإيجابية لوضع حد لأعمال العنف غير المسبوقة”.

وتستمر الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي).