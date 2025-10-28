-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

السودان: الجامعة العربية تدين الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في الفاشر

الشروق أونلاين
  • 44
  • 0
السودان: الجامعة العربية تدين الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في الفاشر
الأناضول
الفاشر - صورة أرشيفية.

أدانت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الثلاثاء، 28 أكتوبر، الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في الفاشر.

وقالت الجامعة العربية إنها تتابع “بقلق شديد تطورات الأوضاع في الفاشر بعد قرار القوات المسلحة الانسحاب منها، وما تتناقله وسائل الاعلام من تقارير أممية، وإعلامية حول جرائم مروعة ترتكب في حق المدنيين العالقين في مدينة الفاشر.”

وأدانت الجامعة “بأقصى العبارات الجرائم ضد المدنيين الأبرياء والعزل من الشيوخ والنساء والأطفال”، التي ترتكبها قوات الدعم السريع، كما دعت “إلى الوقف الكامل للأعمال القتالية في هذه المدينة، التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي طالب برفع هذا الحصار فوراً، وجددت الجامعة العربية دعوتها لحماية المدنيين والسماح لمن يرغب بمغادرتها دون عوائق، ونفاذ المساعدات الانسانية إلى الفاشر وما حولها، وتقديم جميع المسؤولين عن أي انتهاكات إلى المحاكمة.”

كما اكدت الجامعة على أن الوضع الراهن “يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية والسلم والاستقرار الإقليميين”، داعية إلى “ضرورة تنسيق جميع الجهود لتفعيل الضغوط الإيجابية لوضع حد لأعمال العنف غير المسبوقة”.

وتستمر الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية التي يقودها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي).

مقالات ذات صلة
أزمة الوقود تشلّ قطاع التعليم في مالي.. ما القصة؟

أزمة الوقود تشلّ قطاع التعليم في مالي.. ما القصة؟

المخزن يفرض حصارا خانقا على المناطق المحتلة

المخزن يفرض حصارا خانقا على المناطق المحتلة

اختراق أمني يهز الكيان.. قراصنة يستولون على بيانات نظام الدفاع الليزري

اختراق أمني يهز الكيان.. قراصنة يستولون على بيانات نظام الدفاع الليزري

السيدة ماكرون تجرّ 8 رجال وامرأتين إلى القضاء.. وهذه تفاصيل المحاكمة المثيرة!

السيدة ماكرون تجرّ 8 رجال وامرأتين إلى القضاء.. وهذه تفاصيل المحاكمة المثيرة!

مسيرات حاشدة للصحراويين للمطالبة بحقهم في تقرير المصير (صور)

مسيرات حاشدة للصحراويين للمطالبة بحقهم في تقرير المصير (صور)

لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي تدعو لإنهاء الاحتلال المغربي.. وهذا ما أكدته

لجنة التضامن مع الشعب الصحراوي تدعو لإنهاء الاحتلال المغربي.. وهذا ما أكدته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد