السودان تستدعي سفير إثيوبيا في الخرطوم

استدعت وزارة الخارجية السودانية يوم الثلاثاء، سفير إثيوبيا بالخرطوم بيتال أميرو، على خلفية تصريحاته حول إسقاط القوات الإثيوبية طائرة محمّلة بالأسلحة نحو إقليم تيغراي، على أساس أنها عبرت من السودان.

وقالت الوزارة السودانية إن “المدير العام للشؤون الإفريقية فضل عبد الله فضل عبّر للسفير الإثيوبي، عن استنكار الوزارة للتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام يوم الإثنين”.

وأكدت خارجية الخرطوم أن “إطلاق هذه الادعاءات غير المؤسسة، أمر يخالف التقاليد الدبلوماسية المعهودة في التواصل مع السلطات الرسمية في بلد التمثيل، لا سيما وأن قيادة البلدين تسعى لتعزيز العلاقات بينهما”.

إثيوبيا تعلن إسقاط طائرة محمّلة بالأسلحة “لأعداء تاريخيين”

وفي 25 أوت 2022، أعلنت السلطات العسكرية في إثيوبيا، أنها أسقطت طائرة شحن محمّلة بالأسلحة، بعد عبورها المجال الجويّ للبلاد قادمة من السودان، في طريقها نحو إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وقال رئيس عمليات القوات المشتركة تسفاي أيالو لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن الطائرة كانت متجهة إلى منطقة تيغراي، حيث ينشط عناصر الجبهة الشعبية (الانفصالية) لتحرير تيغراي.

وأضاف المسؤول العسكري:”الطائرة التي أسقطتها القوات الجوية الإثيوبية تعود إلى أعداء تاريخيين، يريدون إضعاف إثيوبيا. وكانت هذه الجهة تدعم الانفصاليين لقرون”.

وتابع يقول:”جميع قوات الأمن الإثيوبية في حالة تأهب واستعداد كامل لحماية سيادة البلاد من الهجمات الإرهابية”، على حدّ تعبيره.