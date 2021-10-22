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اقتصاد

السودان تطلب من الجزائر فتح خط جوي مباشر وتفعيل اتفاق النقل البحري

الشروق أونلاين
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السودان تطلب من الجزائر فتح خط جوي مباشر وتفعيل اتفاق النقل البحري
وزير النقل رفقة السفير السوداني

طلب سفير السودان ،العبيد محمد العبيد، من الجزائر  فتح خط جوي مباشر وتفعيل اتفاق النقل البحري بين البلدين.

وأوضح بيان لوزارة النقل، أن الطلب جاء خلال استقبال وزير النقل عيسى بكاي لسفير السودان حيث دعا  هذا الأخير إلى تفعيل الاتفاقية البحرية المصادق عليها بين البلدين والتوقيع النهائي على مذكرة التفاهم في النقل الجوي وجعلها اتفاقية تعاون من شأنها رفع مستوى التبادلات في هذا المجال.

وأشار بيان الوزارة إلى أن السفير اغتنم فرصة اللقاء لاقتراح فتح خط جوي لنقل البضائع بين الجزائر والخرطوم كخطوة أولى لتشجيع التبادل بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين

كما أشاد السفير السوداني خلل اللقاء بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين، مشددا على التعاون في مجال النقل كمحرك لمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما أشار إلى الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بين البلدين في مجال النقل البري والبحري والجوي.

من جهته، ذكّر وزير النقل بانخراط الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفريقية وبإستراتيجية الانفتاح الجوي للجزائر على إفريقيا التي سيتم ضمنها دراسة جدوى إنشاء خطوط جوية جديدة نحو مختلف الوجهات الإفريقية ومنها السودان.

 كما وعد الوزير، بدراسة مختلف الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين في قطاع النقل بما يرفع من حجم التبادلات ويعزز سبل التعاون بين البلدين.

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