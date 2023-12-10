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السودان تعلن 15 دبلوماسيا إماراتيا غير مرغوب فيهم

ماجيد ص.
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السودان تعلن 15 دبلوماسيا إماراتيا غير مرغوب فيهم
أرشيف/ح. م
السودان تمزقه الحرب المشتعلة بين كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

قالت وكالة السودان للأنباء مساء اليوم، الأحد 10 ديسمبر، أن الحكومة السودانية أعلنت 15 دبلوماسيا إماراتيا غير مرغوب فيهم وطلبت منهم مغادرة البلاد.

فحسب الوكالة، استدعت وزارة الخارجية السودانية اليوم القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان، بدرية الشحي، وأبلغتها قرار حكومة السودان بإعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية السودانية طالبت بمغادرة الدبلوماسيين الإماراتيين السودان خلال 48 ساعة، كما طلبت الوزارة من بدرية الشحي نقل هذا القرار للحكومة الإماراتية.

ولم تفد الوزارة السودانية سبب قرارها طرد الدبلوماسيين الإماراتيين، لكن تقارير إعلامية غير رسمية قالت أمس السبت، 9 ديسمبر، أن الإمارات قررت طرد 3 ديبلوماسيين سودانيين من الإمارات.

ويرجح أن يكون القرار الإماراتي سببه هو اتهام السودان للإمارات بالضلوع في الصراع الذي يمزق البلاد. فقال عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، إن “الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع، عبر مطار أم جرس التشادي”.

وأضاف العطا “المعلومات الواردة إلينا من جهاز المخابرات والاستخبارات العسكرية ومن الدبلوماسية السودانية تشير إلى أن الإمارات ترسل الإمدادات إلى الدعم السريع”.

وهي نفس الإتهامات التي وجهتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية للإمارات في تقرير لها شهر أوت الماضي، حيث قالت الصحيفة أن الإمارات أرسلت إلى السودان طائرة شحن محملة بالأسلحة والذخيرة، بدلا من المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السودانيين كما كانت توضح الوثائق الرسمية.

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