السودان منافسة الجزائر.. هل حقّا جلبت لاعبي الأكابر لـ “الشان”؟

تتبارى السودان مع المنتخب الوطني الجزائري أكابر في الـ 24 من ديسمبر المقبل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا (الكان)، نسخة بلاد مراكش.

ومع انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) هذه الأيام بِكينيا وتنزانيا وأوغندا، تردّد صدى فحواه أن اتحاد الكرة السوداني جلب لِهذه المنافسة منتخب الأكابر، وليس فريق العناصر المحلية.

ويستند مُردّدو هذا النّبأ إلى فكرة أن المنتخب السوداني للأكابر عُهد عنه تاريخيا أنه يعتمد بِالدرجة الأولى على اللاعبين المحليين، لِقلّة العناصر التي تنشط خارج الوطن.

وتُقدّم هذه الفئة تفسيرًا آخرَ، فحواه أن اتحاد الكرة السوداني جعل من مسابقة “الشان” منصّة لنهائيات كأس أمم إفريقيا بعد 4 أشهر من الآن، وبِمعنى آخر ينظر إلى البطولة الحالية على أنها محطّة تحضيرية لـ “الكان”.

في سبتمبر 2023، تعاقد اتحاد الكرة السوداني مع التقني الغاني كويسي أبياه، وكلّفه بِمهمّتَين: تدريب منتخب الأكابر وفريق اللاعبين المحليين.

واستدعى المدرب أبياه إلى “الشان” 23 لاعبا محليا، يوجد بينهم 4 عناصر فقط تنتمي إلى منتخب الأكابر، وتمثّلت الأسماء في: المدافع أحمد طبنجة، ومتوسّطي الميدان وليّ الدين خضر وصالح عادل وعبد الرزاق يعقوب المعروف بِاسم “عبد الرؤوف”.

وأخيرا.. جلب اتحاد الكرة السوداني إلى “الشان” فريقا للعناصر المحلية، وليس منتخب الأكابر. ثم هناك أمر يغفله البعض وهو أن المنتخب المحلي السوداني يستعد لِكأس العرب، المبرمجة بِقطر ما بين الفاتح والـ 18 من ديسمبر المقبل. حيث يُجري أياما قلائل من قبل (نوفمبر 2025) مباراة تصفوية مع نظيره اللبناني.

وفي حال تفوّق المنتخب المحلي السوداني على لبنان وتأهّله، فسيلعب كأس العرب في فوج يضم الجزائر (المنتخب المحلي/ مجيد بوقرة) والعراق والفائز من مواجهة البحرين وجيبوتي.