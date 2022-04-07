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السودان: هذه حقيقة تبرئة عمر البشير وإخلاء سبيله

الشروق أونلاين
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السودان: هذه حقيقة تبرئة عمر البشير وإخلاء سبيله
أرشيف
عمر البشير

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مفادها أن محكمة سودانية قد برّأت الرئيس السابق عمر البشير وأمرت بإخلاء سبيله.

وجاء في هذه المنشورات التي أرفقت بصور لعمر البشير: “البشير خارج السجن. المحكمة تعلن براءة عمر البشير من كلّ التّهم الموجّهة ضدّه وتأمر بإطلاق سراحه فوراً”.

صور لأحد المنشورات المتداولة

لكن فريق تدقيق المعلومات في وكالة “فرانس برس”، توصّل إلى أنّ هذا الادّعاء غير صحيح. فالبشير لا يزال يُحاكم في السودان. وهو يمثل أمام المحكمة أسبوعياً.

وقد صدر في حقّ البشير في 2019، حكم بالتحفّظ في “دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين” بعد إدانته بالفساد.

كما فتح في حقّه تحقيق في “الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور منذ عام 2003”. وهو مطلوب إلى جانب ذلك، منذ أكثر من عقد، من المحكمة الجنائية الدولية.

كما يحاكم البشير في قضية الانقلاب العسكري الذي قاده للوصول إلى حكم السودان عام 1989.

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